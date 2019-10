Gewinnspiel: Wer hat den schaurig-schönsten Kürbis im Landkreis Haßberge?

Der Fränkische Tag sucht die schönsten, lustigsten, buntesten und schaurigsten Kürbisse aus dem Landkreis. Schicken Sie uns ein Foto Ihres bemalten oder ausgehöhlten Kürbis' an unsere E-Mail-Adresse: redaktion.zeil@infranken.de

Teilnahme am Gewinnspiel

Bitte ergänzen Sie in der E-Mail folgende Informationen:

Wer hat den Kürbis gestaltet?

Wo steht der Kürbis (Ort)?

Vollständiger Name

Telefonnummer

Die besten Fotos werden an Halloween auf einer Bilderseite im FT veröffentlicht. Einsendeschluss ist der 28. Oktober. Am 31. Oktober werden die Gewinner kontaktiert. Die Daten werden nur für das Gewinnspiel gesammelt und nach Auslosung der Gewinner gelöscht. Kürbisse, die nicht im Landkreis Haßberge stehen, werden nicht berücksichtigt.

Das gibt es zu gewinnen:

Als Dank verlost der FT unter allen Teilnehmern zweimal zwei Freikarten für die Tanzshow "Danceperados of Ireland" am 27. Januar um 20 Uhr in der Konzerthalle Bamberg.

Die "Whiskey you are the devil"-Tour versinnbildlicht die Begeisterung für den irischen Stepptanz. Eine auf Musik und Tanz fein abgestimmte Multivision mit irischen Landschaften und Motiven rund um den Whiskey gibt dem Publikum das Gefühl, mittendrin - also in Irland - zu sein. Die Danceperados nehmen ihre Zuschauer mit auf eine Tour durch die illegalen Pubs, genannt "Sheebens", in denen nicht nur exzessiv getrunken, sondern auch wild musiziert und getanzt wurde. Dann geht es weiter über den Atlantik in die USA in die Zeit der Prohibition, in der irische Gangster das Gold schmuggelten und die Sheriffs austricksten. Auch bizarre irische Gesetze wie die "Holy Hour" oder "bona de traveller" dürfen nicht fehlen.