Getreidefeld bei Horhausen geht in Flammen auf

Autobahnparkplatz geräumt



Ein großflächiger Ackerbrand war am Samstagmittag kurz nach 12 Uhr der Grund, warum die Dampfacher Feuerwehr und weitere Feuerwehren in Richtung Verbindungsstraße "Dampfacher Straße" zwischen Horhausen und Dampfach , unmittelbar neben der Autobahn A 70, ausrücken mussten.Nach Angaben der Haßfurter Polizei verlor während einer Getreideernte ein Mähdrescher ein "heißes Fahrzeugteil", das den Acker entflammte. Durch den starken Windgang hatte sich das Feuer schnell ausgebreitet und zog auch ein nicht abgeerntetes Feld in Mitleidenschaft. Die Schadenssumme der nicht geernteten und verbrannten Getreidefeldes ist noch unbekannt. Der Mähdrescher wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.Zu Beginn leitete Kommandant Markus Frank aus Dampfach den Einsatz bis zum Eintreffen des Kreisbrandinspektors Georg Pfrang und des Kreisbrandrates Ralf Dressel. Alarmiert wurden auch die Feuerwehren Horhausen, Donnersdorf, Wonfurt, Unterschwappach, Obertheres, Grettstadt, Westheim, Kleinrheinfeld und Haßfurt mit über 130 Einsatzkräften. "Die Zusammenarbeit und vor allem die tatkräftige Unterstützung der Kameraden aus der Nachbarschaft hat bestens geklappt. So einen spektakulären Einsatz hat man nicht alle Tage", sagte der Dampfacher Kommandant Markus Frank.Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden. Verletzt wurde niemand. Die Verbindungsstraße war komplett gesperrt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr, dass sich das Feuer weiter ausbreitet, räumte die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck den in der unmittelbaren Nähe befindlichen Autobahnparkplatz "Steinsäcker Süd".Auch ein Wald stand in Gefahr, Feuer zu fangen. Deswegen wurde ein Radlader sowie ein Traktor mit Pflug eingesetzt, die einen Graben um die Feuerfläche gezogen haben, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.