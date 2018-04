Gesund und fit durchs Leben gehen

Viele wohnortnahe Möglichkeiten





"Schlemmerecke"



"Gesund und fit durchs Leben!" Bereits zum sechsten Mal veranstaltet die Fachabteilung Gesundheitsamt des Landratsamtes Haßberge am Samstag/Sonntag, 21. und 22. April, Gesundheitstage im Landkreis, dieses Mal in der Dreiberg-Schule mit Turnhallen und Hallenbad in Knetzgau.In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Knetzgau, der Dreiberg-Schule, der Volkshochschule Haßberge und den Haßberg-Kliniken erwartet die Besucher aller Altersgruppen ein umfangreiches Programm rund um ihre Gesundheit. Die Gesundheitstage sind Teil der Initiative "Gesund.Leben.Bayern". Deren Ziel ist es, zu einem dauerhaften gesundheitsbewussten Lebensstil zu motivieren und aufzuzeigen, dass das Thema "Gesundheit" jeden angeht.Die Schirmherrschaft über die zweitägige Veranstaltung übernimmt die Staatsministerin für Digitales im Bundeskanzleramt, Dorothee Bär. Sie wird mit Landrat Wilhelm Schneider, Bürgermeister Stefan Paulus und dem Leiter des Gesundheitsamtes, Jürgen Reimann, die Gesundheitstage eröffnen. Dazu ist die Bevölkerung am Samstag, 21. April, um 13 Uhr eingeladen. Die Kinder der Klassen 1d und 2c sorgen für die musikalische Umrahmung der Eröffnung. Die Jazzdance-Gruppe der VHS Haßberge, die "Colour-Changers", stimmen auf das vielfältige Programm ein."Wir wollen erlebnisreich einen Überblick geben über die vielfältigen, wohnortnahen Möglichkeiten, etwas für seine Gesundheit zu tun", erklärt Monika Strätz-Stopfer, die für den Bereich Gesundheitsförderung am Gesundheitsamt zuständig ist.Das Angebot der Gesundheitstage ist vielversprechend und lässt kein Thema aus: Die zahlreichen Fachvorträge, zum Beispiel zum gesunden Trinken am Arbeitsplatz, zu einem glutenfreien Alltag, bis hin zu Informationen über Gehörtrainings, Allergietherapien und Risikoschwangerschaften und Zahnimplantaten, bieten die Möglichkeit, sich zu informieren und Fragen an Experten zu stellen.Bei den Workshops und Aktionen im Pausenhof kann man hingegen selbst ins Schwitzen kommen: Zum Beispiel beim Workshop "Inlineskaten für Kinder" mit Techniktraining, Brems- und Fallübungen. Oder auch beim Lauftraining, bei Nordic Walking, Tanzen im Sitzen, Yoga oder gemeinsamem Singen. Hier ist für alle Altersgruppen etwas dabei.Kennen Sie schon die "Zwei Tücher, die fit machen", ein Angebot nicht nur für die moderne Hausfrau? Oder probieren Sie die neuesten Trendsportarten der Fitness-Center wie Ballance nach Tanja Kühne aus.Nehmen Sie sich eine Auszeit aus dem immer hektischer werdenden Alltag: Wohltuende Klangreisen, Meditationen, Achtsamkeitsübungen, Hand- und Fußreflexzonenmassagen können dabei helfen.Als "Lotse durch den Pflegedschungel" steht zum Beispiel auch eine Expertin vom Pflegestützpunkt Haßberge mit Rat und Tat zur Seite und beantwortet gerne offene Fragen nach ihrem Vortrag "Rund um das Thema Pflege" am Samstagnachmittag.Tipps für eine - endlich - erfolgreiche Diät können die Besucher ebenso mit nach Hause nehmen wie Anregungen, wie man Migräne oder Allergien in den Griff bekommen kann. Testen Sie die Aquafit- und Qi-Gong-Angebote im Hallenbad (im Wasser geht so manches leichter) und erleben Sie die wohltuende, gelenkschonende leichte Massage des Wassers.Besondere Attraktionen sind auch das Großschach und die Pilgerkirche mit dem Angebot, Gespräche im Schäferwagen auf dem Schulhof zu führen.Weitere Informationen liefern Ausstellungen zum Thema "Leucht-Werte und Resilienz", "Demenz - Blitzlicht ins Land des Vergessens" und die Wanderausstellung der Selbsthilfegruppen im Landkreis.In der "Schlemmerecke" verwöhnen die Elternbeiräte der Grund- und Mittelschule in Kooperation mit dem Förderverein der Dreiberg-Schule sowie die Mitarbeiterinnen der Ganztagsschule und die Maintal-Baskets die Besucher mit Kaffee und Kuchen, Leckerem aus der Salatbar mit herzhaften Beilagen, Vollkornwaffeln, Obstspießen und alkoholfreien Cocktails. Außerdem präsentieren sich ungefähr 40 Gewerbetreibende beim Gesundheitsmarkt in der großen Turnhalle der Dreiberg-Schule.Das gesamte Programm der Gesundheitstage finden Interessierte auf der Internetseite des Landratsamtes Haßberge unter www.hassberge.de