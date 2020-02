Gesund durch den Landkreis

Im Frühling strömen Wandergruppen in den Böhlgrund bei Zell am Ebersberg. Warum dem Waldstück also nicht einen Besuch abstatten, wenn niemand sonst durch das Unterholz stapft?

Wem ein einfacher Spaziergang durch das Naturreservat vielleicht zu anstrengend ist, der sollte den Bewegungsparkour in Eltmann am Main ausprobieren. Dort kann man sich auch im vorgerückten Alter der Gesundheit widmen, gemütlich auf der Bank sitzen, parallel in die Pedale treten und den Blick zum Main genießen.

Auf dem Fahrrad unterwegs

Wer sich vom Fleck bewegen will, sollte zum Fahrrad greifen. Warm eingepackt, steht einer Tour auch bei kalten Temperaturen nichts im Weg. Entweder man vertraut seinem Orientierungssinn oder folgt den ausgeschilderten Routen des "MainRadwegs" vorbei an den schönsten Flecken der Region. Viele weitere schöne Radwege machen aus dem Landkreis inzwischen sogar einen touristisch interessanten Ausflugsort.

Um das Immunsystem zu stärken ist Kneippen sehr beliebt. Das ist schon zu wärmeren Zeiten nichts für schwache Nerven. Bei diesen Temperaturen könnte es begleitet sein von lautem Fluchen. Wer trotzdem Lust auf so ein Manöver hat, kann in Wonfurt an der Eisenquelle zu Werke gehen und den Kreislauf ankurbeln.

Ausreichend Flüssigkeitszufuhr ist essenziell und sollte nicht nur aus Bier und Wein bestehen. Deshalb ist ein Trinkwasserbrunnen wie in Limbach perfekt für alle, die beim Wandern ihre Reserven auffüllen müssen. Aktuell befindet sich der Brunnen außer Betrieb, aber wenn die Temperaturen steigen, löscht er wieder den Durst.