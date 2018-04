Geschwister Reuß vergolden Tanzschuhe

Seit über einem Jahrzehnt nimmt die Tanz- und Ballettschule "On Point" jedes Jahr am Deutschen Ballettwettbewerb teil. Ende März war es in Fürstenfeldbruck wieder so weit. Heuer waren die Haßfurter Ballettschüler mit 13 Tänzen verschiedener Formationen beteiligt - und alle schafften die Qualifikation zum Dance World Cup vom 23. Juni bis 1. Juli im spanischen Sitges.



Mit einer Rekordbeteiligung von über 2000 Tänzern aus mehr als 60 Ballett- und Tanzschulen ging der größte deutsche Ballettwettbewerb dieses Jahr über die Bühne. Gezeigt wurden rund 400 Tänze in den Kategorien Klassisches Ballett, Nationaltanz, Steptanz, Modern und Jazz Dance, Hip Hop, Gesang und Tanz sowie Showtanz, die sich über fünf Regionalwettbewerbe qualifiziert hatten.



Aus Haßfurt war eine Truppe von 37 Tänzern, vier Begleitpersonen sowie zahlreichen Eltern und Fans nach München gereist. "Es erfüllt uns immer wieder mit großem Stolz, dass sich unsere Schüler dank ihres hohen tänzerischen Niveaus gegen die nationale und internationale Konkurrenz behaupten können", freut sich die Ballettschul-Leiterin Uta Möller-Reuß.



Hervorragende drei Deutsche Meistertitel gingen nach Haßfurt, davon zwei in der Kategorie Gesang und Tanz. Dort gewann nicht nur die außerordentlich souverän auftretende Alicia Reuß mit "Anything goes" eine Goldmedaille, auch die Tänzer der Leistungsklasse 2 und 3 standen mit ihrem von Timo Radünz choreographierten Auftritt "Ewigkeit" ganz oben auf dem Treppchen. Außerdem gab es in der Kategorie Nationaltanz Grund zum Jubeln. Hier konnte das Trio Lorraine Bühl sowie die Geschwister Alicia und Yannick Reuß mit "Lescheboka" die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen.



Über Silbermedaillen durften sich im Bereich Gesang und Tanz eine Gruppe der Leistungsklassen 2 und 3 mit "Jet Set" in einer Choreografe von Melanie Day sowie Yannick Reuß mit seinem Solo "I wanna be like you" freuen. Weitere zweite Plätze gingen im Bereich Ballett an das Duo Lorraine Bühl und Alicia Reuß mit "Napoli" sowie im Bereich Nationaltanz an einen "Tango Flamenco" und eine "Finnische Polka", dargeboten von zehn- bis zwölfjährigen On-Point-Schülerinnen.



Zwei sehr gute dritte Ränge wurden von den Leistungsklassen mit dem Ballettstück "Dos a Dos" und dem russischen Nationaltanz "Simnin Wescherom" erreicht. Gleich zwei vierte Platzierungen erzielte Lorraine Bühl mit "All that Jazz" und "Stars and Stripes" , eine weitere ging an eine Gruppe 15-jähriger "On Point"-Tänzerinnen mit "Mägde".



Die Wettbewerbs-Tänze sind alle beim 21. Schweinfurter Tanzfestival am Samstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr im Schweinfurter Theater zu sehen. Karten für das "Schweinfurter Tanzfestival" sind bei "On Point", Telefon 09521/1502 sowie in der Buchhandlung Colibri in Schweinfurt erhältlich.