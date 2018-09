Mit geballten Fäusten, die sich ruckartig abwärts bewegten, symbolisierten die Anwesenden bei der feierlichen Ordination von Michael Thiedmann durch Regionalbischöfin Dorothea Greiner am vergangenen Sonntag gemeinsam jene "Steine, die der Gemeinde vom Herzen fallen", wie Pfarrer Greinke es gleich eingangs treffend formulierte. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand zum einen die Festpredigt der Regionalbischöfin, zum anderen die beeindruckende Ordinationshandlung.

Predigt und Ordination

Dorothea Greiner zog in ihrer Predigt Parallelen von der Ordination von Pfarrer Thiedmann zu Moses Berufung. "Denn diese Geschichte erzählt von dem, was in jeder Ordination geschieht: Gott beruft, sendet und segnet", sagte die Predigerin wörtlich.

Die Regionalbischöfin trug ihre Gedanken dazu vor: Gottes Berufung wolle befreien und eine wirklich gute Zukunft schenken. Das tue er bei allen, die sich von ihm führen lassen. Während die Berufung den Menschen meine und ihn in die Gottesbeziehung ziehe, gelte die Sendung einer Aufgabe, die zu erfüllen ist.

"Dienst endet erst, wenn Sie sterben"

In Michael Thiedmanns Leben habe es viele Schritte gegeben, bei denen sich die "Sendung" bereits abzeichnete: Schon als Grundschüler habe er als Berufswunsch Pfarrer genannt. Seine Tätigkeit in der Jugendarbeit auf Gemeinde-, Dekanats- sowie Landes- und Bundesebene seien deutliche Hinweise dafür gewesen, dass diese "Sendung" stets wach geblieben ist. Schließlich habe sich die Ausbildung reibungslos vollzogen: Sein erstes und zweites Examen habe Michael Thiedmann wie geplant bestanden. Der jetzige Sendungsauftrag für ihn heißt, ausgedrückt mit den Worten der Regionalbischöfin: "Gehe in den Pfarrdienst, geh zuerst nach Burgpreppach!"

Wenn nun Berufung auf die Person zielt, die Sendung auf die Aufgabe - wohin ziele dann der Segen? Er ziele auf Person und Aufgabe. Greiner formulierte es so: "Sie werden heute also berufen, gesendet und gesegnet für Ihr ganzes Leben und Ihren Dienst, der erst endet, wenn Sie sterben."

Im dritten Anlauf hat es geklappt

Im Rückblick auf die eineinhalb Jahre des Wartens meinte die Regionalbischöfin: "Drei Mal habe ich gegenüber der Personalabteilung Burgpreppach als zu besetzende Gemeindestelle angegeben, denn ich war Ihnen (der Gemeinde) schon eine gute Besetzung schuldig, wenn ich Ihnen Pfarrer Bauer als Dekan weghole. Doch erst beim dritten Anlauf der Stellenbenennung hat auch die Entsendung geklappt."

Nach der Predigt schritt Regionalbischöfin Greiner zur Ordination. Alle an ihn gerichteten Ordinationsfragen beantwortete Michael Thiedmann mit fester Stimme: "Ich bin bereit!" Die sich anschließende Segnung, von der in der Predigt so viel die Rede war, vollzog neben der Regionalbischöfin und Dekan Jürgen Blechschmidt ein von Pfarrer Thiedmann gewählter Personenkreis, darunter Pfarrer Stephan Schmidt (Vorsitzender der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Paul in Würzburg-Heidingsfeld) und Pfarrerin Tina Meiler-Binder, eine von Thiedmann.

Mit der Feier des Heiligen Abendmahles, zu der die gesamte Gemeinde eingeladen war und die Pfarrer Michael Thiedmann als erste Amtshandlung in Burgpreppach vollzog, sowie mit Sendung und Segen endete der eindrucksvolle Festgottesdienst. Die Liturgie lag in den Händen von Pfarrer Manfred Greinke, der bisher die Vakanzvertretung hatte. Die Lesungen übernahmen die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Elisabeth Köhler, und Heike Fuchs. Die musikalische Umrahmung teilten sich Dekanatskantor Matthias Göttemann (Orgel), die Musikkapelle "Schloßberger Hohnhausen" (Leitung: Gerhard Michel) und die Solosängerin Bettina Meiners.

Empfang und Grußworte

Nach dem Gottesdienst traf man sich im nahe gelegenen Gemeindehaus, wo viele fleißige Hände in der Zwischenzeit ein hervorragendes kaltes Büfett vorbereitet hatten. Hier gab es zunächst reichlich Gelegenheit, sich mit den anderen Besuchern auszutauschen, ehe die Vertrauensfrau des Kirchenvorstands, Elisabeth Köhler, den Reigen der Grußworte eröffnete.

Als erster Gratulant sprach Landrat Wilhelm Schneider zu den Anwesenden. Er versicherte dem frisch ordinierten Pfarrer Thiedmann, dass dieser mit offenen Armen aufgenommen werde, und lobte dessen Entscheidung, sich bewusst für den Landkreis Haßberge entschieden zu haben. Schneider meinte mit einem Augenzwinkern: "Es ist schon ein Privileg, in Burgpreppach leben zu dürfen." Für die Zukunft wünschte Schneider dem Pfarrstelleninhaber viel Kraft und Ausdauer und "die große Gabe, immer die richtigen Worte zu finden, die zu den Herzen der Menschen führen".

Der Bürgermeister des Marktes Burgpreppach, Hermann Niediek, zeigte sich dankbar dafür, dass mit dem Zuzug der Familie Thiedmann, wie er meinte, "ein großes Loch ausgefüllt wird". Zudem stellte er im Hinblick auf das opulente Büfett fest: "Sie sind im Paradies angekommen!" Er wünschte den drei Neubürgern, dass sie sich an der neuen Wirkungsstätte immer wohlfühlen mögen, und überreichte als Präsent ein Wappen der Gemeinde.

Rektor Alois Brandl von der Grundschule Burgpreppach hieß Michael Thiedmann auch im Namen des Staatlichen Schulamts im Landkreis Haßberge "in der Schulfamilie" willkommen und freute sich auf die Zusammenarbeit mit ihm, denn dieser ist nun auch der neue Schulbeauftragte im Schulamtsbezirk.

Im Auftrag der örtlichen Vereine begrüßte Michael Busch den neuen Seelsorger in Burgpreppach und hoffte auf gute Zusammenarbeit und möglichst aktive Integration in den Vereinen.

Die neue Pastoralassistentin Claudia Nowak und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eduard Dietz hießen Pfarrer Thiedmann im Namen der Katholischen Pfarreiengemeinschaft willkommen und überreichten ihm das Kochbuch "Dem Volk aufs Maul schauen" sowie mehrere Broschüren mit Wandervorschlägen im Haßbergkreis.

Im Namen des Dekanats Rügheim begrüßten die Synodalpräsidentin und Leiterin der Pfarrer-Lehrer-Arbeitsgemenschaft, Gisela Schott, sowie die "Seniora" Melanie von Truchseß den neuen Burgpreppacher Pfarrer in der Region Nord.

Vertrauensmann und stellvertretender Vorsitzender Heiner Ratsch von der Kirchengemeinde Sankt Paul in Würzburg-Heidingsfeld meinte, dass sich nunmehr zwei wichtige Wünsche von Pfarrer Thiedmann erfüllt hätten: Zum einen sei seine Lieblingsgemeinde Burgpreppach, zum anderen, dass diese Gemeinde nach der Vakanzzeit einen guten Nachfolger bekommen möge.

Im Namen der Pfarrer aus der Region Nord wünschte Pfarrer Jan Lungfiel dem neuen Kollegen gutes Eingewöhnen und - in Anlehnung an ein Zitat aus dem biblischen Buch Micha - "dass die Kirche stets voll und die Gemeinde stets rege sei".

Rudi Zimmer, Pfarrer in Burgpreppach in den Jahren 1970 bis 1979, wünschte seinem Amtskollegen alles Gute und Gottes reichen Segen für dessen Dienst.

Elisabeth Köhler vom örtlichen Kirchenvorstand überreichte mit Pfarrer Manfred Greinke, dem sie für dessen Dienst in der Vakanzzeit mit einem Essensgutschein dankte, an alle anwesenden Prädikanten und Lektoren sowie an die Sekretärin Anne Meiners ein Erinnerungsgeschenk. Die Genannten hatten es mit ihrem Einsatz jederzeit ermöglicht, dass gerade in den vergangenen Monaten regelmäßig Gottesdienste in Burgpreppach stattfinden konnten.

"Meine Tür steht jederzeit offen"

Das "letzte Wort" hatte Pfarrer Michael Thiedmann. Er versicherte den Anwesenden, das er sich bereits in Burgpreppach angekommen fühle und bereits vielen herzlichen Menschen begegnet sei. Sein besonderer Dank galt all denen, "die diesen schönen Tag ermöglicht und vorbereitet haben, den feierlichen Gottesdienst mit uns gefeiert haben und abschließend bei dem Empfang mit uns und miteinander ins Gespräch gekommen sind". Schließlich betonte Thiedmann noch, dass er sich auf den Dienst in der Kirchengemeinde freue und seine Tür für jedermann und jederzeit offenstehe.