Gefängnis kommt immer näher

Der Mix aus Eifersucht und Alkohol führte am frühen Morgen des 2. September vergangenen Jahres in einer Knetzgauer Diskothek zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 25-Jährigen und dessen Freundin. Mit der Folge, dass der 25-Jährige aus dem nördlichen Landkreis am Freitag auf der Anklagebank des Amtsgerichts in Haßfurt Platz nehmen musste, wo ihm die Staatsanwaltschaft vorsätzliche Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Last legte.

An jenem Abend im September tanzte der Angeklagte mit einer anderen Frau, was seiner 24-jährigen Freundin missfiel. Sie zerriss ihm - laut Aussage des Angeklagten - das T-Shirt, zerkratzte dabei seinen Oberkörper und verpasste ihm zwei Ohrfeigen. Danach kam es zu einer Schubserei, bei der die 24-Jährige gegen ein Auto prallte und sich ein großes Hämatom am Oberschenkel zuzog. Doch damit war das Mütchen des Angeklagten noch nicht gekühlt. Er schlug mindestens zweimal mit der Faust auf ein vor der Diskothek geparktes Auto ein und verursachte dabei zwei Dellen in dem Fahrzeug.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten für seine beiden Aussetzer zu einer Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen zu 20 Euro (1200 Euro). Dass es überhaupt zur Gerichtsverhandlung kam, hatte der Angeklagte sich selbst zuzuschreiben. Denn er war es, der mit später ermittelten knapp einem Promille Alkohol intus die Polizei anrief, die die Ermittlungen aufnahm und schließlich Anzeige erstattete.

Der Angeklagte gab vor Gericht zu, seine damalige Freundin geschubst zu haben. Daran, dass er auf das Auto einschlug, könne er sich nicht mehr erinnern. Seine damalige Freundin habe er nicht anzeigen wollen. Zusammen habe man noch "vorgeglüht", bevor es in die Disco ging. Bei der 24-Jährigen wurden später 1,2 Promille Alkohol im Blut nachgewiesen.

Beide sind nach Aussage des ermittelnden Polizeibeamten polizeibekannt. Sie wegen Körperverletzungen, der Angeklagte wegen Delikten querbeet: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Anklagevertreter Ilker Özalp las dem Angeklagten die Leviten. Er bezeichnete das Verhalten der Beteiligten als "Geäffel von Halbstarken". Es sei eine typische Discoabend-Geschichte. Es sei "ärgerlich, dass sich die Justiz mit so etwas beschäftigen muss". Der Angeklagte, der eine Ausbildung abbrach und derzeit arbeitslos ist, habe in seinem jungen Leben noch nichts auf die Reihe gebracht. "Sie eiern rum, verursachen Einträge im Bundeszentralregister und landen irgendwann im Bau, wenn Sie so weitermachen" schrieb er dem 25-Jährigen hinter die Ohren. Er habe "gute Lust, Sie mal einzusperren", drohte Özalp, beließ es in seinem Antrag aber bei einer Geldstrafe von 1800 Euro. Der Angeklagte verzichtete auf einen Antrag. Richterin Ilona Conver setzte in ihrem Urteil die Geldstrafe auf 1200 Euro fest. Sie bemängelte die "hohe Taktzahl an Straftaten" seit 2015. Übrigens: Mit der Geschädigten hat sich der Angeklagte wieder versöhnt.