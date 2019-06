Gefährliches Manöver nahe der A70: Polizei sucht Transporter mit "braunem Brathähnchen" auf dem Dach

Wie die Polizei Haßfurt mitteilt, befuhr am Mittwoch, in der Zeit von 19 bis 19.30 Uhr, ein 55-Jähriger mit seinem blauen VW Polo den Autobahnzubringer von Haßfurt kommend in Fahrtrichtung der A70.

Hierbei musste er aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs seine Geschwindigkeit verringern. Ein hinter dem Geschädigten fahrender Kleintransporter der Marke Fiat - vermutlich ein Ducato - fuhr daraufhin extrem dicht auf und bedrängte den 55-jährigen Fahrer.

Kleintransporter-Fahrer will 55-Jährigen abdrängen und trotz Gegenverkehr überholen

Im weiteren Verlauf soll der Fiat-Fahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen angesetzt und auch versucht haben, den VW-Fahrer abzudrängen. Die weitere Fahrt setzte sich über das Gewerbegebiet Knetzgau weiter in Richtung Sand am Main fort. Hierbei soll es immer wieder zu gefährlichen Fahrmanöver Seitens des Fiat-Fahrers gekommen sein.

Polizei sucht auffälligen Transporter mit Brathähnchen auf dem Dach

Im Bereich des Sander Baggersees konnte der Geschädigte den Verfolger abschütteln. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Das verursachende Fahrzeug war ein sehr auffälliger Fiat. Auf dem Dach des Transporters befand sich ein "braunes Brathähnchen".

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, oder selbst durch die Fahrweise des Verursachers gefährdet wurde. Hinweise werden bei der Polizei unter der 09521/927-0 aufgenommen.