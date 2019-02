Gab es ein illegales Autorennen in Zeil?

Wegen eines angeblichen illegalen Autorennens in Zeil erreichte die Haßfurter Polizei am späten Abend des 12. Juni 2017 ein Notruf. Die Beamten rückten mit drei Streifenwagen aus, fuhren verschiedene Wege um Zeil herum ab, kamen aber wohl zu spät, da sie keinen Möchtegern-Rennfahrer mehr antrafen.

Dennoch hatte der damalige Abend ein Nachspiel vor Gericht. Am Montag musste sich ein 21-jähriger Autofahrer aus Haßfurt vor dem Jugendgericht des Amtsgerichts in Haßfurt dafür verantworten, dass er einen jugendlichen Fußgänger damals mit seinem Wagen fast überfahren hätte. Der Fußgänger konnte sich laut Anklage damals nur durch einen Sprung an den Fahrbahnrand in Sicherheit bringen.

Der 21-Jährige musste sich daher wegen des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Auf der Anklagebank schlüpfte der Angeklagte in die Opferrolle. Durch seinen Verteidiger Jürgen Borowka ließ er das Gericht wissen, dass ein Betrunkener damals vor ihm auf die Fahrbahn gelaufen sei. Er sei ihm ausgewichen, indem er mit seinem Wagen ausscherte. Anschließend sei er von zwei Fahrzeugen "eingekesselt" worden. Ein Mann habe auf die Scheibe seines Autos eingeschlagen, ein anderer habe es geschüttelt, worauf er aus Angst die Polizei angerufen habe. Bereits zuvor habe es Ärger zwischen den Beteiligten gegeben, sagte der Anwalt.

Ein am damaligen Einsatz beteiligter Polizeibeamter sagte vor Gericht, dass sich damals mehrere Männer mit der Mutter des Angeklagten auf offener Straße in Zeil lautstark gestritten hätten. Die Stimmung sei "aufgeheizt" gewesen, sagte der Beamte im Zeugenstand. Ein Jugendlicher, bei dem später 1,8 Promille Alkohol im Blut festgestellt wurden, habe angegeben, fast überfahren worden zu sein. Der Angeklagte sei schnell auf ihn zugefahren, ohne abzubremsen, schilderte der Polizist die damalige Aussage.

Nur durch einen Sprung nach vorne habe er sich retten können, beschrieb der heute 18-Jährige am Montag vor Gericht. Ein weiterer Zeuge sagte aus, der Angeklagte sei in seinem Auto am Fahrbahnrand gestanden. Als er den 18-Jährigen sah, sei er mit aufheulendem Motor und quietschenden Reifen losgefahren und hätte den Fußgänger fast überfahren. Er habe dann mit dem beinahe Geschädigten die Verfolgung aufgenommen und den Angeklagten in der Nähe des Zeiler Finanzamts "gestellt".

Ein weiterer Zeuge gab vor Gericht an, der Angeklagte sei aus Richtung Altenheim gekommen und habe den 18-Jährigen fast überfahren. Ein anderer Zeuge sagte, der Angeklagte sei mit Tempo 50 auf der rechten Fahrbahnseite gefahren. Als er den 18-Jährigen sah, habe er beschleunigt und sei nach links gezogen, um ihn zu überfahren, habe ihn aber nicht erwischt, da sich der 18-Jährige durch einen Sprung nach hinten retten konnte.

Für den Vorsitzenden, Richter Martin Kober, waren die Zeugenaussagen zu unterschiedlich. "Wir haben vier Zeugen und vier Tatversionen", meinte er - zu dünn für eine Verurteilung. Er regte daher eine Einstellung des Verfahrens ohne Auflage für den Beschuldigten an, der der Staatsanwalt zustimmte.