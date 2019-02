Frontalzusammenstoß bei Knetzgau fordert zwei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am frühen Donnerstagmorgen auf dem Autobahnzubringer bei Knetzgau zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die Straße musste während der Rettungs- und Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Gegen 6 Uhr war es nach Angaben der Polizei zu dem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw gekommen. Demnach war eine 19-Jährige mit ihrem Opel, von Zell am Ebersberg kommend, unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt nach links in Richtung Bamberg abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Fiat, an dessen Steuer ein 34-jähriger Mann saß. Beide Autos stießen frontal zusammen.

In einer ersten Mitteilung hatte es geheißen, dass eine Person in einem der Autos eingeklemmt sei. Das bestätigte sich beim Eintreffen von Rot-Kreuz-Rettungsdienst und Feuerwehr zum Glück nicht. Die Frau und der Mann, die jeweils alleine in ihren Fahrzeugen saßen und in denen alle Frontairbags auslösten, konnten ohne schweres Gerät aus den Autos befreit werden.

Bei der Kollision wurde der 34-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in den Schockraum des Klinikums Bamberg eingeliefert. Die 19-Jährige kam ins Krankenhaus nach Haßfurt. Die Erstversorgung der Verletzten hatte ein Notarzt aus Haßfurt gemeinsam mit den Teams zweier Rettungswagen von den Rettungswachen Eltmann und Haßfurt übernommen.

Die Feuerwehren aus Knetzgau und Sand wurden ebenso an die Unfallstelle gerufen. Sie unterstützten die Streifenbesatzungen der Polizei bei der Straßensperrung, leuchteten die Unfallstelle aus und banden auslaufende Betriebsstoffe ab. Die Staatsstraße blieb während der Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. An den beiden Autos entstand Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden.

Weshalb es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst nicht klar. Nach Angaben der Polizei stand zu dem Zeitpunkt der Kollision ein weiteres Fahrzeug auf dem Autobahnzubringer, und zwar auf einer Linksabbiegespur zu einem Pendlerparkplatz in Fahrtrichtung Zell. Dieses Fahrzeug wurde in den Unfall aber nicht verwickelt.