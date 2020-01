Frist abgelaufen: Niemand will Bürgermeister von Breitbrunn werden - wie geht es jetzt weiter?

Überraschend wurde die bevorstehende Kommunalwahl am 15. März 2020 zum Thema im Breitbrunner Gemeinderat, der am Dienstagabend tagte.

Bis heute hat sich noch kein Bürgermeisterkandidat für die 1000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Haßberge gefunden. Die Nachfrist zur Meldung eines Kandidaten lief am Donnerstag ab. Damit kommt es am Tag der Kommunalwahl zu der kuriosen Situation, dass die Wahlberechtigten auf den Stimmzetteln einfach die Namen einer Frau oder eines Mannes schreiben können. Die beiden Personen mit den meisten Stimmen werden dann gefragt, ob sie sich eine Kandidatur vorstellen können. Falls ja, käme es dann zur Stichwahl zwischen diesen beiden Personen, berichtet der Bayerische Rundfunk.

Die amtierende Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) tritt nicht mehr an. Sie teilte dem Gremium mit, dass für die Gemeinderatsliste die Muster-Wahlzettel zur Korrekturlesung angefertigt worden seien. Für die neue Gruppierung "Bürgergemeinschaft" fehlten aber noch mindestens 40 Unterstützungsunterschriften, sagte sie. Diese müssten bis spätestens 3. Februar um 12 Uhr vorliegen, "sonst kann die Gemeinderatsliste nicht antreten".

Niemand will ehrenamtlicher Bürgermeister von Breitbrunn werden - und hauptamtlich?

Gemeinderat Frank Fella (BNL) fragte nach, ob man sich schon einmal Gedanken gemacht habe, einen hauptberuflichen Bürgermeister für Breitbrunn zu installieren, wenn man keinen Kandidaten bekomme, der die Tätigkeit auf ehrenamtlicher Basis übernehmen will. Bisher ist das Bürgermeisteramt in Breitbrunn eine ehrenamtliche Aufgabe.