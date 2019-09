Fridays for Future: Jung und Alt kämpfen gemeinsam in Haßfurt fürs Klima

Laute Pfeif- und Trommelgeräusche, Rufe und Gesänge hallen durch die Haßfurter Innenstadt. Ein langer Zug aus Kindern und Erwachsenen marschiert entlang der Hauptstraße in Richtung Marktplatz. Der globale Klimastreik am 20. September, ausgehend von der Bewegung "Fridays for Future" ist auch in der Kreisstadt angekommen. Mit dabei sind diesmal nicht nur mit Plakaten ausgestattete Schüler, sondern ebenso engagierte Erwachsene, darunter auch Mütter mit Kinderwagen und Senioren mit Rollatoren.

Erwachsene unterstützen Kinder

550 Demonstranten kommen gegen Mittag auf dem von Informationsständen umringten Marktplatz zusammen. "Wir haben mit 300 gerechnet. Wir sind natürlich superpositiv überrascht", sagt Christoph Appel, der die friedliche Demo moderiert. "Das unterstreicht natürlich, wie wichtig das Thema für die Zukunft ist und motiviert für die nächste Demo." Ziel der Aktion ist es, auch im Landkreis aktiv dazu beizutragen, den -Ausstoß zu verringern und das Anwachsen der Erderhitzung durch Treibhausgase auf das angestrebte Ziel von 1,5 Prozent zu reduzieren.