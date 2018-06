Neben den Gastgebern vom Gesangverein "Liederkranz Memmelsdorf" gaben sich bei deren Sommerfest fünf Chöre und eine Musikkapelle im Hof der ehemaligen Schule ein Stelldichein. Die Sänger hatten ein umfangreiches und vielfältiges Repertoire parat, um ihren Besuchern ein facettenreiches Gesangsprogramm zu bieten. Auch Ehrungen standen an.



"Freunde die ihr seid gekommen", war das Begrüßungslied, mit dem die Gastgeber die Besucher willkommen hießen, bevor Michael Dieckmann, Vorsitzender des Gesangvereins, die Gäste begrüßte. Das Zitat, "wo man singt da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder", habe seine Berechtigung, sagte Dieckmann. Er versprach, dass die Sänger getreu dem Motto der Veranstaltung, "Singen Querbeet", aus traditionellen und modernen Bereichen des leichten Gesangs einiges zum Besten geben. Dieckmann sah die Veranstaltung auch als Nachwuchswerbung und richtete die Bitte an die Besucher sich zu überlegen, ob nicht der eine oder die andere zum aktiven Singen zum Chor kommen möchte.



Lockendes Italien

Südländisch wurde es mit den "Straßensängern" und dem Lied "O mia bella Napoli" und "Freude am Leben" welches der "Liederkranz Memmelsdorf" mit seinem Dirigenten Arnold Millanovic zum Besten gab. Der Gesangverein "Freundschaftsbund Mürsbach" unter Leitung von Franziska Heidenreich, erfreute die Besucher mit "Sonnenschein und goldener Wein", was gut zum Wetter passte. Etwas melancholisch wurde es als das Lied "Heimweh" erklang und mit "Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein" wurden die weißen Segel gesetzt und es ging auf große Fahrt in die italienische Sternennacht.



Norbert Weis dirigierte den Frauenchor "Liedertafel Rentweinsdorf", mit dem es mit dem Lied "Lolipopp" etwas poppiger wurde. Das Volkslied "Tum-Balalayka" aus Israel sprach von einem Jungen, der sich die ganze Nacht Gedanken über vieles machte. Hallelujah" beendete den Auftritt des Frauenchors.



"Hab oft im Kreise der Lieben, im duftigen Grase geruht und mir ein Liedlein gesungen, und alles war war hübsch und gut....", war das erste Lied des Gesangvereins Eyrichshof unter Stabführung von Werner Knoch. "Erlaube mir fein's Mädchen" erklang sodann, in dem das Mädchen gebeten wurde, in deren Garten gehen zu dürfen und dort Rosen zu brechen. "Bajazzo" fragte: "Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst, hast mir mein Herz genommen und wirfst es wieder weg."



"Weinland" und "Südliche Sommernacht", vorgetragen von der "Sängerlust Reckendorf" unter Leitung von Uwe Altenbach, passten gut zusammen, verbindet man Wein doch oft mit südlichen Gefilden. "Weus`d a Herz hast wie a Bergwerk" und "Sing mit mir", beendete den Auftritt der Sängerlust.



Der Gesangverein Liederkranz Untermerzbach stand unter Stabführung von Peter Fromm und fuhr mit Jim den Seemann "Hinaus auf das Meer" und es gab keine Wiederkehr. Erinnerungen an Freddy Quinn wurden bei dem Lied "100 Mann und ein Befehl" wach und bei "Santo Domingo" kam Sehnsucht nach der großen weiten Welt auf.



Olga Jakelski seit 65 Jahren dabei

Auf Instrumentalmusik gab es beim Sommerfest, wo die Blaskapelle Gereuth mit ihrem Dirigenten Ernst Grimmer unterhielten. Der Zweite Vorsitzende des Sängerkreises Bamberg, Reinhold Stubrach, würdigte die Leistung des Memmelsdorfer Chores. Er bedankte sich Michael Dieckmann für seine nunmehr 15-jährige Tätigkeit als Vorsitzender.



Geehrt wurden von Reinhold Stubrach, Michael Dieckmann in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Sängerkreises und von Bürgermeister Helmut Dietz folgende Sänger: 25 Jahre: Heinz Jahn, Berndt Koch, Doris Finzel, Hedwig Absmann und Angelika Toni; 40 Jahre: Dieter Schwierzke und Michael Dieckmann und für 65 Jahre Olga Jakelski.