Freispruch für Verdächtigen im Autodiebstahl-Prozess

Drei Fahrzeuge derselben Baureihe, nämlich Peugeot 508 im Gesamtwert von knapp 68 000 Euro, wurden in der Nacht auf den 29. August 2014 aus zwei Autohäusern in Haßfurt und Theilheim (Landkreis Würzburg) sowie von einem Privatmann aus Theres gestohlen. Die Staatsanwaltschaft warf einem 37-jährigen Polen vor, der Drahtzieher der drei Diebstähle zu sein, der seinen Komplizen die technischen Hilfsmittel besorgt hatte, mit denen die Diebstähle begangen wurden.

Laut der Pressestelle des Landgerichts Bamberg wurde der Angeklagte jetzt freigesprochen, da ihm das Gericht die Tat nicht nachweisen konnte. Auch der Staatsanwalt sowie der Verteidiger hatten Freispruch beantragt. Vor Gericht ließ der Angeklagte über seine beiden Anwälte verlauten, dass er an den in der Anklage aufgeführten Diebstählen nicht beteiligt war. Ein mutmaßlicher Mittäter, der bereits für zwei andere Taten verurteilt wurde und aus dem Gefängnis vorgeführt wurde, hatte den Angeklagten bei einer Vernehmung im Jahr 2015 als Mittäter beschuldigt.

Der ermittelnde Beamte der Kriminalpolizei Schweinfurt gab vor Gericht an, dass alle drei Fahrzeuge auf dieselbe Art und Weise entwendet wurden. Die Täter schlugen die dreieckige Scheibe der Fahrertür ein und knackten mit sogenannten Entwendungs-Tools die Wegfahrsperre der Fahrzeuge. Die beiden Händlerfahrzeuge konnten im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien und in Tschechien wenig später sichergestellt werden.

Wie die Polizei auf die Spur der Täter kam, wurde vor Gericht nicht bekannt. Beim Auffinden der Fahrzeuge fiel den Ermittlern ein Entwendungs-Tool in die Hände, auf denen die Fahrgestellnummern der drei gestohlenen Autos sowie die jeweiligen Uhrzeiten der Diebstähle gespeichert waren. Demnach wurde das erste Fahrzeug in Theilheim um 21.53 Uhr aufgebrochen. Um 0.27 Uhr wurde der junge Fahrer südlich von Bautzen von einer Radarfalle geblitzt und konnte von der Polizei identifiziert werden.

Das zweite Fahrzeug wurde exakt um Mitternacht von einem Autohändler in Haßfurt gestohlen. Wie bereits zuvor in Theilheim schraubten die Diebe die Kennzeichen eines zugelassenen Fahrzeugs ab und montierten sie auf die gestohlenen Autos. Das dritte Fahrzeug wurde weit nach Mitternacht vor einem Wohnhaus in Theres gestohlen und ist bis heute verschwunden.

Zwei der Diebe wurden im Jahr 2015 festgenommen. Einer von ihnen gab zwei Diebstähle zu und belastete vor Gericht den Angeklagten als Auftraggeber.