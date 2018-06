Flurweg muss saniert werden

Auf einer längeren Besichtigungstour befasste sich der Bauausschuss Wonfurt mit einer ganzen Reihe von notwendigen Maßnahmen. So machte sich das Gremium ein Bild von den Schäden im Flurweg zwischen dem Sportplatz Steinsfeld und dem Areal Speiersbaum bei den Wonfurter Aussiedlerhöfen.



Dort hat sich der Weg auf der einen Seite sehr stark abgesenkt, was bei Autos großen Schaden anrichten kann und besonders für Radfahrer gefährlich ist. Zumal der Weg als offizieller Radweg ausgewiesen ist. Die Gemeinde Wonfurt wird daher Angebote zur Sanierung eines großen Teilstücks einholen. Des Weiteren muss auch der anliegende Graben befestigt werden.



Neuer Stellplatz für Container

Weiter ging es um die Verlegung der Sammelcontainerstellplätze in Dampfach und Steinsfeld. Dabei beschloss das Gremium, die Container für Weißblechdosen und Glas im Erlesweg in Dampfach um rund 50 Meter Richtung Osten zu verlegen. Dort sollen eine Überfahrt über den Graben und ein asphaltierter Platz geschaffen werden. In Steinsfeld wiederum kam der Ausschuss überein, den Containerstellplatz hinter der alten Schule neben der Scheune im Weg "Am Sportplatz" zu platzieren. Allerdings sind hier noch einige Rücksprachen notwendig; außerdem werden zuvor noch die Kosten ermittelt.



Im Baugebiet "Bodenfeld" verwies Bürgermeister Holger Baunacher darauf, dass im Norden ein kleiner Spielplatz mit zwei bis drei Spielgeräten errichtet und umzäunt werden solle. Dahinter werde man Steinhaufen für Bodenbrüter anlegen. Weiter teilte er mit, dass entlang des Baugebiets noch ein Mehrzweckstreifen mit Parkflächen in der Grillengasse angelegt werde.



Löcher im Angerbeutenweg

Auch im Angerbeutenweg in Wonfurt weist die Straße einige Löcher auf, die ausgebessert werden sollen. Weiter ist angedacht, eventuell ein kleines Biotop im Park anzulegen, um das Wasser der Straße aufzufangen. Vorerst aber sollen entsprechende Angebote eingeholt werden.



Im Rathaus in Wonfurt berichtete Baunacher, dass der Flächennutzungsplan für die Erweiterung des Baugebiets "Bodenfeld" geändert werden müsse. Im Gegenzug für die Ausweisung neuer Baugrundstücke sollten geplante Baugebiete aus dem Flächennutzungsplan genommen werden. Des Weiteren werde man auch über Baugrundstücke in Steinsfeld reden.



Was tun mit dem Klärschlamm?

Derzeit überlegt die Gemeinde, wie sie künftig mit dem Klärschlamm aus der eigenen Kläranlage umgehen soll. Dabei geht es um die langfristig gesehen wirtschaftlichste Lösung. Da es verschiedene Möglichkeiten der Vorentwässerung, Trocknung und Verwertung gibt, soll das Ingenieurbüro SRP in Zeil ein Klärschlammentsorgungskonzept ausarbeiten und ein Honorarangebot vorlegen.



Vergeben wurde der Auftrag zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung im 2. Bauabschnitt des Baugebietes "Plochweg III" in Dampfach. Die Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld hatte die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von vier LED auf Stahlmast sowie die Lieferung, Verlegung und Inbetriebnahme von 225 Metern Straßenbeleuchtungskabel für insgesamt 7438 Euro angeboten. Die vier neuen Fundamente und die anteiligen Erdarbeiten für das Beleuchtungskabel müssen durch die Gemeinde Wonfurt bereitgestellt werden. Die exakten Standorte der neuen Leuchten müssen zudem von einem Vertreter der Gemeinde Wonfurt und/oder dem Ingenieurbüro vor Ort festgelegt werden.



Bürgermeister Holger Baunacher informierte das Gremium darüber, dass für die Erweiterung des Bauhofs in Wonfurt der Auftrag für die Heizungs- und Wasserinstallation für gut 20 000 Euro vergeben worden sei.



Mit dem Bauantrag von Holger Bengel zum Neubau einer Stahlbetonfertiggarage in Wonfurt, dem Bauantrag von Stephan und Christine Fries zum Neubau eines Stallgebäudes/Futterlager mit Einfriedung für zwei Alpakas in Wonfurt und dem Antrag von Kai und Ramona Berger auf isolierte Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Bodenfeld, Wonfurt" zur Errichtung einer Holzhalle in Wonfurt bestand Einverständnis.