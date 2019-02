Feuerwehr wurde zum Euro-Rastpark gerufen

Brandgeruch an mehreren Stellen machte sich am Montagabend im Gebäude des Euro-Rastparks in Knetzgau breit. Die Mitarbeiter taten das einzig Richtige und setzten einen Notruf bei der Integrierten Leitstelle Schweinfurt (ILS) ab.

In der Folge rückten gegen 19.15 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Knetzgau, Hainert und Sand mit rund 50 Mann an, da ein versteckter Brand nicht ausgeschlossen werden konnte. "Die Einsatzkräfte suchten den Autohof mit einer Wärmebildkamera ab, fanden aber keine Auffälligkeiten", sagte am Einsatzort Sands stellvertretender Kommandant Benjamin Altmannsberger.

Ein Elektriker und ein Heizungsbauer, die hinzugezogen wurden, konnten ebenfalls die Ursache für den Brandgeruch nicht ermitteln. Vor Ort waren auch Einheiten des Rettungsdienstes des Roten Kreuzes und eine Streife der Polizei.