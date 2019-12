Feuerwehr beseitigte Treibgut in Haßfurt

Gerade erst hat die Haßfurter Feuerwehr mit dem zweiten Wechselladerfahrzeug (WLF) einen weiteren Bestandteil des Haßfurter Wechselladerkonzepts in Dienst gestellt, da machte sich am Sonntagabend ein anderer Teil des Konzepts erneut bezahlt. Mit Hilfe von Kran und Grabgreifer des 2016 beschafften Wechselladerfahrzeugs mit Kran konnten größere Mengen angestauten Treibguts sicher und effizient von einer Brücke entfernt werden, wie die Feuerwehr am Montag schilderte.

Gegen 22 Uhr war der Haßfurter Bürgermeister darüber informiert worden, dass größere Mengen Treibgut an die Nassachbrücke im Seufzertal angespült worden sind und den Bach vor der Brücke aufstauten. Er forderte die Feuerwehr an. Zunächst wurde geprüft, ob die angespülten Sträucher gefahrlos beseitigt werden können. Nach der Erkundung durch die Kommandantin, deren Stellvertreter sowie einen Kranführer wurde entschieden, den Grabgreifer am Wechselladerfahrzeug zum Einsatz zu bringen.

Wenig später, gegen 22.45 Uhr, rückte das Spezialfahrzeug zur Einsatzstelle aus. Das nötige Anbaugerät wurde an den Kran des Fahrzeugs angebaut. Laut Feuerwehrangaben konnte das Treibgut nach und nach abgetragen und auf eine daneben liegende Wiese gehoben werden.

Damit wurde der Durchfluss unter der Brücke wieder sichergestellt. Nach etwa einer Stunde konnten die sieben Einsatzkräfte, die mit dem Wechselladerfahrzeug und dem Mehrzweckfahrzeug angerückt waren, den Einsatz an der Nassach, einem Nebenfluss des Mains, beenden.