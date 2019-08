Feuerschein und Wein an der Altach in Krum

Bei der 13. Auflage des Festes schätzten die Besucher das romantische Ambiente auf dem Festplatz an der Altach. Der Kindergartenverein Krum als Veranstalter hatte bereits seit Wochen die Vorbereitungen getroffen. Vorsitzender Josh Mahr und seine fleißigen Helfer hatten den Platz in einen wunderschönen "Weingarten" verwandelt.

Ein wahrer Hingucker war bereits am Eingang der farblich illuminierte Brunnen, in dem die Wasserfontänen vor sich hin plätscherten. Mit einem guten Schoppen aus dem "Krümler Himmelreich" oder einem frisch gezapften Göller-Bier ließ es sich gut feiern. Am späten Abend wurde das Lagerfeuer entzündet, das dem Festplatz eine besondere Note verlieh. "Wir kommen gerne nach Krum, denn hier ist das Weinfest nicht überlaufen und man kann sich in angenehmer Umgebung mit Freunden und Bekannten noch gesellig unterhalten", verlautete aus einer kleinen Besuchergruppe, die sogar aus dem Landkreis Schweinfurt jedes Jahr nach den Weg in den Zeiler Stadtteil findet. Für die musikalische Unterhaltung sorgte in gewohnter Weise "laVita live Musik" mit Franz Huber und seinen Freunden.

Bereits seit 48 Jahren macht Franz Huber aktiv Musik und freute sich, dass er als Krümler beim Altach-Weinfest wieder ein Heimspiel hatte. Mit Volksmusik, Schlagern und Oldies machten die drei Musiker die perfekte Stimmung. Mit dem Erlös unterstützt der Kindergartenverein örtliche Projekte.