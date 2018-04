Feuer in Eberns Altstadt

Ebern hatte Glück. Am Freitagmorgen kam es in der Ritter-von-Schmitt-Straße, noch im Bereich der Altstadt, zu einem Brand in einem Wohnhaus. Die Polizei und die Feuerwehr wurden kurz vor 8 Uhr alarmiert, weil dichter Rauch aus Fenstern im zweiten Stock des historischen Gebäudes aufstieg. Die Freiwillige Feuerwehr Ebern und die FTE-Werksfeuerwehr waren rasch zur Stelle. Im Erdgeschoss war laut Auskunft von Feuerwehrleuten Flammenbildung zu sehen. Die Einsatzkräfte verschafften sich über einen Hintereingang Zugang zu dem unbewohnten Gebäude, rückten mit Atemschutz vor und hatten die Gefahr rasch im Griff. Wie sich herausstellte, befand sich der Brandherd offenbar im Erdgeschoss, wo gerade Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Offenbar hatte sich der Schwelbrand über Stunden hinweg entwickelt.



Die Ermittlungen wegen der Brandursache hat die Kriminalpolizei in Schweinfurt übernommen. Über das Ausmaß des Schadens konnten zunächst noch keine Aussagen gemacht werden.



Wegen der dichten Bebauung mit Fachwerkhäusern sind Brände in der Altstadt besonders gefährlich. In ihrer Geschichte hatte die mittelalterliche Stadt mehrere verheerende Brände erlebt, denen zahlreiche Gebäude zum Opfer fielen.



