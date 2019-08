Feiern wie am Ballermann

Ein nahezu echtes Malle-Feeling war am Samstag im 130-Seelen-Dorf Hofstetten zu spüren. Bei der achten Auflage der Mallorcaparty wurde mit echtem Sandstrand kräftig gefeiert. Ein Vielfaches an Partygästen im Verhältnis zu den Einwohnern bevölkerte den Festplatz.

DJ Peter, bekannt aus vielen Locations der Region, sorgte mit den angesagten Hits aus den Partytempeln der Insel für eine fantastische Stimmung. Das Partyvolk feierte fröhlich und friedlich. Die 30 Meter lange Bar war ebenfalls beliebt. Viele wagten auch den Sprung in den großen Strohballenpool, um sich nach einem heißen Tanz abzukühlen.

In zwei Runden zeigten die vorwiegend jungen Besucher beim "Sangria"-Maßkrugstemmen, was in ihnen steckt. Die jeweiligen Gewinner konnten sich über originelle Preise von der Ballermann-Insel freuen.

Für das Auge bot die Showtanzgruppe Heubach etwas. Die Girls legten flotte Tänze auf das Parkett und ernteten dafür großen Beifall.

"Wir freuen uns, dass unsere Mallorcaparty bis weit über die Grenzen des Landkreises bekannt ist", sagte Bernd Schmitt. Der Vorsitzende der Blaskapelle Hofstetten, der zusammen mit seinem Stellvertreter Daniel Ankenbrand die Hauptorganisation des Events innehat, erzählte sogar von Partygästen, die extra aus Hof mit dem Taxi anreisten. Das mussten die Besucher aus der heimischen Region nicht, denn die Malle-Busse, die rund um Ebern und Haßfurt viele Ortschaften anfuhren, sorgten für einen unfallfreien Hin- und Rückweg und waren bis auf den letzten Platz besetzt.

Die über 80 freiwilligen Helfer sorgten dafür, dass der Abend reibungslos verlief und keiner Hunger oder Durst leiden musste. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Jugendarbeit der Blaskapelle Hofstetten zugute.

Für das kommende Jahr hat der Festausschuss beschlossen, die Mallorcaparty einmalig auszusetzen und stattdessen vom 17. bis 20. Juli das 55-jährige Vereinsbestehen zu feiern. Mit einem großen Festzelt will die Blaskapelle bestens gerüstet sein, um an den vier Tagen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.