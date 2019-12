Familie aus Krum bei der Bundeskanzlerin in Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Angehörige von 4000 Bundeswehrsoldaten und 100 Polizisten im Auslandseinsatz im Kanzleramt empfangen. Eine Geste der Verbundenheit mit den Angehörigen, die gerade zu Weihnachten auf ihre Lieben verzichten müssen. Angemeldet durch ihren Mann Volker, hatte Daniela Straubmeier nicht gedacht, dass es klappen würde. Als sie die Benachrichtigung in Händen hielt, dachte sie nur: "Wow! Was für eine Ehre!" Sie freute sich sehr, drei Tage mit ihren Töchtern (im Bild von links) Sarah (acht Jahre), Hannah (neun) und Luisa (sechs)nach Berlin fahren zu dürfen; ein besonderes Erlebnis ("ein Wahnsinn!") für die 43-Jährige, deren Mann, Oberstleutnant Volker Straubmeier, bis Mai in Mali stationiert ist. Erst zu Ostern 2020 können sie sich wieder in die Arme schließen. Im persönlichen Gespräch fragte Daniela Straubmeier, für deren Mann es unter anderem nach Afghanistan und Kosovo nun der fünfte Einsatz ist, ob es eine Obergrenze gebe. Angela Merkel versprach, diese Frage an AKK weiterzugeben. Der Dienst sei etwas, "das für uns alle im Land wichtig ist", betonte die Kanzlerin vor den etwa 25 Familien. Der Einsatz garantiere Deutschlands Sicherheit. "Das ist auch etwas, auf das Sie stolz sein können", sagte Merkel. Kugler