Mit Löschschaum wurden die Flammen bekämpft. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war der Einsatz von acht Atemschutztrupps im Innen- und Außenangriff notwendig. Mit im Einsatz war auch die Drehleiter der Feuerwehr Ebern. Erfolgreich konnte verhindert werden, dass an der Werkstatt größerer Schaden entstand. Nur ein Teil des Daches wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich in die Länge, so dass erst nach rund vier Stunden der Einsatz beendet werden konnte.

Fahrzeugbrände im Kreis Haßberge: 60 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz

Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Rentweinsdorf, Ebern, Gerach sowie die Werksfeuerwehr Valeo mit insgesamt 60 Einsatzkräften. Von der Kreisbrandinspektion waren Kreisbrandinspektor Thomas Habermann und die beiden Kreisbrandmeister Jonas Ludewig und Ralph Morgenroth an der Einsatzstelle. Zur Absicherung stand ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Ebern bereit, der aber keinen Einsatz zu verzeichnen hatte. Verletzte gab es keine. Beamte der Polizeiinspektion Ebern verständigten die Brandermittler der Kriminalpolizei Schweinfurt, die noch in der Nacht ihre Arbeit aufnahmen. An der Brandstelle konnten in der Nacht noch keine Aussagen getroffen werden, aus welchem Grund das Feuer ausgebrochen ist. Über die Höhe des Sachschaden gibt es bislang keine Angaben.