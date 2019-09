Exotische Früchte erobern die Haßberge

2019 war ein gutes Jahr für die exotischen Früchte, wie Christine Eller berichtet. Längst sind diese nicht mehr nur in klassischen Anbauländern im Süden zu finden, sondern auch in Gärten und auf Feldern in der Region.

Ebenso werden inzwischen einige andere Pflanzen, die es früher im Kreis Haßberge nicht gab, von den hiesigen Landwirten angebaut - zum Beispiel Hirse und Soja. Diese Pflanzenarten nehmen jedoch nur einen kleinen Anteil der Anbaufläche in Anspruch. Welche Pflanze den Anbau dominiert und welche Rolle die Verbraucher spielen, lesen Sie hier.