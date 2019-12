Es weihnachtet sehr in Eltmann: Weihnachtskonzert der Stadtkapelle begeistert

Mit Pauken und Trompeten à la Marseillaise eroberte 1953 das französische Musikstück "the deum prelude", das heute als "Eurovisionsfanfare" weithin bekannt ist, das öffentliche Bewusstsein. Nun stellte es auch den Auftakt der Stadtkapelle bei ihrem traditionellen Weihnachtskonzert in der überfüllten Stadthalle dar.

Das Blasorchester begeisterte unter der Leitung von Dimitry Braudo mit weiteren Konzertanten, aber auch weihnachtlichen Werken, aus denen "My Dream" mit dem Solo von Klaus Reitz auf dem Flügelhorn oder der Popsong "Something Stupid" mit dem Duo Katrin Alka und Peter Marowsky besonders herausstrahlten.

Nachwuchsmusiker gefeiert

"Du kannst Musik nicht berühren, aber sie dich." Mit diesen Worten begrüßte der Vorsitzende Alexander Alka die vielen Gäste in der weihnachtlich geschmückten Stadthalle und überraschte sie mit den beiden Nachwuchsorchestern, die aufzeigten, dass der Stadtkapelle um ihre Zukunft nicht bange sein muss.

Erst drei Monate an ihren Instrumenten zeigte die "Bläserklasse" unter Bernhard Rippstein, dass sie in dieser Zeit schon viel gelernt hat und das unterstrich sie mit zahlreichen bekannten Weihnachtsliedern.

Auf der musikalischen Leiter schon bedeutende Schritte weiter und so mancher auch schon vor dem Eintritt in das große Bläserensemble, präsentierte sich dann das Jugendorchester "mir spieln zamm" unter seinem Dirigenten Werner Lehrieder. Es pflegt ja eine besondere Zusammenarbeit mit den "Harmonie Kids" aus Ebelsbach. Die jungen Musiker boten die Stücke "Frosty Snowmann" und "Rocking Nutcracker" und wagten sich auch in die "Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski, so dass sie um eine Zugabe nicht herumkamen. Dies machten sie gerne mit "Feliz Navidad".

Schon in den ersten Takten des mit über 30 Personen besetzten Klangkörpers zeigte die Stadtkapelle, dass sie über alle Instrumente hin gut besetzt ist und deswegen auch anspruchsvolle Arrangements qualitätsvoll umsetzen kann. Unbeschwert zwitscherten so die Holzbläser zwischen den melodischen Abschnitten der "Elisabeth Serenade", welche die hohen Blechbläser gefühlvoll intonierten.

Das nächste Stück "my dream" der Kärtner Erfolgsformation "Fegerländer" und von Komponist Leitner spielte man in Erinnerung an den mit 52 Jahren viel zu früh verstorbenen Trompeter Stefan aus der Kapelle. Vorsitzender Alka meinte "so ein geiles Lied. Noch schöner wär's mit Stefan und es hat mich zu Tränen gerührt". Mit seiner wunderschönen Melodie wurde es zu einem "Highlight" des Konzertabends, bei dem der Zweite Vorstand Klaus Reitz mit traumhaften Klang seines Flügelhornes das Publikum begeisterte und es deswegen auch als Zugabe am Ende des Abends noch einmal gewünscht wurde.

Abwechslungsreiche Stücke

Das "Stop the Cavalry" erinnerte dann an einen Soldaten, der sich nichts sehnlicher wünschte, als Weihnachten bei seiner Familie zu verbringen. Hier konnte man vom Schlagwerk die Marsch-Schritte hören, die Holzbläser und Klarinetten traten immer wieder mit der Melodie hervor bis auch die Bassstimmen den Sound vervollständigten. Aber auch einige Nachwuchsmusiker bestätigten hier ihren großen Fortschritt wie Eric Wiesneth mit seinem Debüt am Drumset, Florian Scheuring an der Trompete oder Lukas Hofmann auf seiner Klarinette.

Der Big-Band-Sound der Stadtkapelle musste dann bei dem Popsong-Klassiker "Somthing Stupid" aber etwas hinter zwei Stimmen zurücktreten. Ursprünglich einmal ein Nummer-Eins-Hit von Frank Sinatra und seiner Tochter Nancy und auch sehr erfolgreich mit Robbie Williams und Nicole Kidman, stand an diesem Abend das "Eltmanner Duo" Katrin Alka und Peter Marowsky den großen Vorbildern in Nichts nach und verzauberte ihre Zuhörer bis zu den letzten Worten "I love you".

Die Konzertbesucher konnten dann mitswingen beim Ohrwurm "Winter Wonderland", zu dem Tristan Muse das neue Bariton-Saxophon der Kapelle mit Solos zum Klingen brachte und Vorsitzender Alexander Alka seinen beiden Stellvertretern Klaus Reitz und Anna-Rita Colombo sowie weiteren Helfern ein Lob aussprach. Das galt natürlich auch für Dirigent Dimitry Braudo, zu dem er bei großem Applaus sagte "wir spüren, du bist gerne bei uns und hoffen, du bleibst noch lange bei uns!"

Mit dem wunderschönen Medley der Filmmusik "Polar-Express", dem "Happy Xmas" von John Lennon/Ono und dem "Rudolph The Red Nosed Reindeer" klang der vorweihnachtliche Abend dann aus und die Musiker durften für ihre hervorragenden Darbietungen stehende Ovationen entgegennehmen.