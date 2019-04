Es spukt auf dem "Köhlerhof"

Wer kann heute noch etwas mit dem Namen "Bodschamperl" anfangen? Oder gar: Wer benutzt einen solchen Gegenstand noch? Bei dem ländlichen Schwank der "Köhlertaler Bauernbühne" in Breitbrunn stand ein "Bodschamperl" im Mittelpunkt des Geschehens - der alte Nachttopf musste sogar als Zaubergefäß herhalten. Das allein sorgte für Lachsalven beim Publikum in der Komödie "Bodschamperspuk".

Das Geschehen spielte auf dem "Köhlerhof", einem Gehöft, das schon seit 30 Jahren verlassen ist. Das merkten die Besucher sofort, als sich der Vorhang hob. Überall Staub und Spinnenweben. Die Wohnstube ist eingerichtet wie vor über 100 Jahren. Spuken soll es in diesem Hof, aber dennoch nehmen ihn die beiden Landstreicher Langfinger-Jockl (Jürgen Baum) und sein Sohn Abstauber-Bartl (Mario Dürrbeck) als Übernachtungslager in Anspruch und machen erst einmal Kassensturz. Sie haben nichts als ein Taschenmesser und Hosenknöpfe, die Trillerpfeife eines Polizisten sowie Hustenbonbons bei sich. Aber sie denken schon an die nächste Kirchweih, zu der "lauter reicha Viehhändler kumma".

Im Hof tauchen Braumeister Malz-Beppo (Franz Dürrbeck) und andere Interessenten auf, die sich das Anwesen unter den Nagel reißen wollen. Dass zur gleichen Zeit Bauerntochter Mina Sonnhofer (Ramona Dürrbeck) und Minas Freundin Giggi (Isabella Schneider), zwei Freundinnen aus dem nahen Dorf, dort eine Wunschzettel-Geisterbeschwörung planen, ist natürlich nicht abzusehen. In der Zeit der Raunächte sollen Wünsche, die man in einem magischen Gefäß deponiert, in Erfüllung gehen. Das umherstehende "Bodschamperl", ein alter Nachttopf, kommt gerade recht.

Im Gemeindezentrum Breitbrunn war kein Platz frei geblieben bei der Komödie "Bodschamperspuk" des bekannten Theaterautors Ralph Wallner. Unter der Regie von Claudia Bendner und Elke Schlee klappten die Bühnenauftritte wie am Schnürchen und hinter den Kulissen sorgte Klaus Schlee für die Technik. Gisela Hild und Margit Lang kümmerten sich um die Maske der Laiendarsteller. Die "Köhlertaler Musikanten" spielten zwischen den Akten zur Unterhaltung auf.

Nach den bisher drei erfolgreichen Aufführungen der "Köhlertaler Bauernbühne" geht der Vorhang für die Komödie "Bodschamperspuk" am Samstag, 27. April, um 19 Uhr noch einmal auf.