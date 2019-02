Seit eineinhalb Jahren gilt an den Gymnasien in Bayern und damit auch am Eberner Friedrich-Rückert-Gymnasium (FRG), dass die Schüler ihr Abitur wieder nach neun Jahren statt nach acht ablegen. Die fünften und sechsten Klassen befinden sich bereits im G 9 und werden 2026 die Abiturprüfung absolvieren. "Die Erwartungen an das G 9 haben sich durchaus erfüllt", zieht der Schulleiter des FRG, Oberstudiendirektor Martin Pöhner, eine erste Zwischenbilanz, wie aus einer Mitteilung der Schule hervorgeht. "Eine wesentliche Kritik am G 8 war ja, dass die Schülerinnen und Schüler zu viel Nachmittagsunterricht hatten", so Pöhner. Das habe sich deutlich verändert.

In der fünften und sechsten Klasse gibt es laut Gymnasium nun keinen verpflichtenden Nachmittagsunterricht mehr und auch in den Jahrgängen acht und neun wird es künftig kaum noch Nachmittagsunterricht geben. "Es bleibt nun mehr Zeit, um in Ruhe zu lernen, Hausaufgaben zu erledigen und auch für Aktivitäten in Vereinen oder den Besuch eines interessanten Wahlunterrichts", erläutert der Schulleiter. Lediglich in der siebten Klasse haben die Schüler am FRG im neuen G 9 noch zwei Stunden Nachmittagsunterricht: "Und das sind zwei Sportstunden, in denen unter anderem Schwimmen stattfindet", erklärt Pöhner.

Ein Schwerpunkt des neunjährigen Gymnasiums ist die Festigung der Kernkompetenzen in den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremdsprachen. "In diesem Fächern gibt es durch das zusätzliche Lernjahr deutlich mehr Zeit zum Einüben", so Martin Pöhner weiter.

"Die individuelle Förderung wird im neuen G 9 groß geschrieben", betont der stellvertretende Schulleiter Steffen Schlüter. So gibt es in der fünften, sechsten und siebten Klasse jeweils eine Intensivierungsstunde, in der nach Möglichkeit zwei Lehrer auf individuelle Fragen der Schüler eingehen. Aber auch aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen werden aufgegriffen. "Künftig hat jeder Schüler am Gymnasium Informatikunterricht und wird damit viel stärker als bisher auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters vorbereitet", erklärt Studiendirektor Schlüter.

"Besonders erfreulich ist auch, dass die politische Bildung einen höheren Stellenwert im neuen neunjährigen Gymnasium einnimmt. Die Schüler haben künftig deutlich mehr Sozialkundeunterricht als bisher, in dem mehr Zeit ist, das Verständnis der Heranwachsenden für demokratische Prozesse und aktuelle politische Herausforderungen zu fördern", ergänzt Oberstudiendirektor Pöhner.

Und schließlich wird die berufliche Orientierung im G 9 ausgebaut. "Künftig machen alle Schülerinnen und Schüler am Gymnasium in der neunten Klasse ein Berufspraktikum und absolvieren ein begleitendes Einführungsseminar", erklärt Bettina Natterer vom Team für Berufs- und Studienorientierung am Friedrich-Rückert-Gymnasium. Damit werden Berufsorientierung und Praxisbezug künftig noch viel stärker als bisher am Gymnasium verankert.

Besonders begabte Schüler werden im neunjährigen Gymnasium noch stärker gefördert. "Auch in Ebern werden wir die Möglichkeit anbieten, durch das Belegen zusätzlicher Pluskurse in den Klassen neun und zehn die elfte Klasse zu überspringen oder ein Schuljahr im Ausland zu verbringen", erläutert Schulleiter Martin Pöhner.

Am Friedrich-Rückert-Gymnasium gibt es für die Schüler gleichzeitig zur Einführung des G 9 noch etwas Besonderes: "Das Hauptgebäude wird in den nächsten zweieinhalb Jahren nach modernsten pädagogischen Gesichtspunkten auf dem Pausenhof neu gebaut. Anschließend entsteht auch der Fachklassentrakt komplett neu. Der Landkreis Haßberge und der Freistaat Bayern investieren hier viele Millionen Euro in ein optimales Lernumfeld", freut sich der Schulleiter. "Der große Vorteil bei der Baumaßnahme ist, dass keine Container erforderlich sein werden und die Schüler in zweieinhalb Jahren einfach von ihren alten in die neuen Klassenzimmer umziehen können", beschreibt Pöhner.