Bereits untergegangen: Zwei Männer retten Ertrinkenden aus Sander Baggersee

Ein Mann war am frühen Samstagabend im Sander Baggersee in Not geraten und zwei Männer eilten ihm zu Hilfe. Sie konnten den Ertrinkenden, der bereits untergegangen war, aus dem Wasser ziehen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken in Würzburg mitteilt, haben die zwei Helfer durch ihr schnelles und mutiges Handeln dem Verunglückten das Leben gerettet.

Der Mann war nach der Erstversorgung durch die beiden Retter sowie nach der Behandlung durch einen Notarzt "zwischenzeitlich wieder ansprechbar", sagt Polizeioberkommissarin Kathrin Thamm. Der Mann befand sich am Sonntag noch im Krankenhaus, über den genauen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine Angaben machen. Ebenso das Alter und Herkunft des Geretteten muss noch geklärt werden, das Polizeipräsidium Würzburg hat hierzu für Montag, den 3. September, eine Pressemitteilung angekündigt.

Plötzlich untergegangen

Wie eine Zeugin gegenüber dem Fränkischen Tag am Sonntag schildert, hatte zunächst eine Frau gegen 17 Uhr am Uferrand des Baggersees beobachtet, wie ein Mann zu seinem Schlauchboot auf dem See schwamm und plötzlich von der Wasseroberfläche verschwand. Die Frau machte zwei weitere Personen am Ufer auf den Vorfall aufmerksam, woraufhin die beiden sofort ins Wasser gingen und zu dem Ertrinkenden schwammen, wie die Zeugin berichtet. Weil der Mann bereits untergegangen war, mussten die Helfer nach ihm tauchen. Sie bekamen ihn tatsächlich zu greifen und "haben den Mann herausgezogen", wie Kathrin Thamm erklärt.

Die Retter brachten den Mann ans Ufer, wo sie ihn erstversorgten. Zwischenzeitlich war ein Notarzt alarmiert worden, nach Angaben der Zeugin hielten sich kurze Zeit später auch ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber bereit. Der Notarzt reanimierte den Verunglückten, der nach einiger Zeit wieder das Bewusstsein erlangte und ansprechbar war. Mit dem Rettungswagen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht, wo er weiter versorgt wurde. Der Verunglückte war nach Angaben der Zeugin ein Gast auf dem Campingplatz neben dem Sander Baggersee.

Wie Polizeipressesprecherin Thamm erklärt, war der "tolle Einsatz" der zwei Männer ein Glücksfall für den Ertrinkenden, sie "haben ihm das Leben gerettet", sagt Thamm. Die Polizei will Details zu dem Rettungseinsatz am Montag, 3. September, bekannt geben und auch mit den zwei Lebensrettern über ihre vorbildliche Aktion sprechen.