Unter dem Motto: "Wir packen es an, in der Heimat etwas zu tun", eröffnete Oliver Kunkel am Samstag das erste Nachhaltigkeitsforum des Vereins "Wir gestalten Heimat". 150 Interessierte trafen sich im "Silberfisch" in Haßfurt. Hier diskutierten in mehreren Stationen über Nachhaltigkeit im Land...