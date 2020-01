Erheblicher Schaden bei Unfall auf der A 70

Sachschaden in Höhe von 17 000 Euro entstand bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag auf der Maintalautobahn in Höhe Wonfurt. Laut Polizeiangaben war ein 60-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf die Überholspur gewechselt. Dort war 27-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Haßberge unterwegs, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der 27-Jährige fuhr mit seinem Opel auf den Sattelauflieger auf und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Beide Fahrzeuge blieben auf der A 70 stehen und blockierten die Fahrbahn, schilderte die Haßfurter Feuerwehr, die ebenso wie die Feuerwehr Knetzgau an die Unfallstelle zwischen den beiden Anschlussstellen Haßfurt und Knetzgau gerufen wurde. Die Trümmerteile erstreckten sich über beide Streifen der Fahrbahn in Richtung Bamberg sowie auf die Überholspur in Richtung Schweinfurt. In Fahrtrichtung Bamberg bildete sich ein kilometerlanger Stau.

In der Nähe der Unfallstelle befanden sich laut Feuerwehrangaben zufällig mehrere Fahrzeuge der Autobahnmeisterei Knetzgau. Diese übernahmen die Absicherung der Einsatzstelle.

Der Opel-Fahrer konnte sein Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen, wie die Feuerwehr weiter beschrieb. Er wurde zunächst von den Kräften der Autobahnmeisterei betreut, bis sich wenig später die Besatzung eines Rettungswagens um den 27-Jährigen kümmerte.

Die Feuerwehr musste den Brandschutz sicherstellen und auslaufende Betriebsstoffe beseitigen.

Nachdem die Fahrbahn von Trümmerteilen befreit worden war, konnten die Feuerwehren ihren Einsatz beenden.

Wegen des Unfalls kam es zu Behinderungen auf der Maintalautobahn. Kurzzeitig musste die komplette Fahrbahn in Richtung Bamberg gesperrt werden. Zeitweise konnte die linke Spur nicht befahren werden und der Verkehr wurde auf der rechten Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.