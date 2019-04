Eltmann feiert seine "Volleyballstars"

Durch einen hart umkämpften 3:1-Triumph bei den FT Freiburg vor über 1000 Zuschauern haben die Heitec Volleys die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga Süd gewonnen und werden wahrscheinlich in die erste Bundesliga aufsteigen. Der Eltmanner Kapitän Sebastian Richter hatte den Meisterpokal von Frido Gutknecht, dem Marketing-Manager der Volleyball-Bundesliga, in Empfang genommen und präsentierte ihn nach der Rückkehr in Eltmann voller Stolz.

Die Mannschaft der Heitec Volleys durfte sich dann ins Goldene Buch der Stadt eintragen. "Leider gibt es keinen Balkon am Rathaus", schmunzelte Eltmanns Bürgermeister Michael Ziegler, der die Meistermannschaft und zahlreiche Fans, Freunde und Familienangehörige auf dem Rathausvorplatz begrüßte, wo auch ein Erinnerungsfoto für die Nachwelt geschossen wurde.

Beste Werbung für Eltmann

"Es war eine gigantische Atmosphäre in Freiburg", erzählte Kapitän Sebastian Richter, der mit Stolz den Pokal ins Rathaus trug.

Bürgermeister Ziegler sprach seinen Glückwunsch an alle Spieler, aber auch an den Trainer und die Verantwortlichen des VC Eltmann sowie an die Sponsoren aus. "Es ist ein Sieg nicht nur für die Spieler, sondern für die ganze Stadt", freute sich Ziegler. Durch die tolle Leistung würden die Heitec Volleys Eltmann bewerben und als Sportstadt nach außen tragen. Hochachtung und Respekt zollte Ziegler den Spielern und Verantwortlichen, die die Farben der knapp 6000 Bewohner zählenden Stadt weit über die Grenzen hinaus tragen. Laut einer Umfrage im Studentenwerk sei Eltmann als Sportstadt durch Volleyball bekannt. Die Meisterschaft der Heitec Volleys sei in aller Munde, und so werde Eltmann von anderen Kommunen um diese tolle Leistung beneidet. Weitermachen und die Jugend fördern und für den Sport begeistern, das wünschte sich der Bürgermeister. Die Spieler bezeichnete er deshalb als Vorbilder für Kinder.

Schlechten Saisonstart verkraftet

Manager Rolf Werner bedankte sich beim Bürgermeister für den Empfang, die Förderung und Unterstützung und überreichte ihm ein Meister T-Shirt und eine Goldmedaille. Volleyball sei zwar eher eine Randsportart, wie Werner bemerkte, aber der Stellenwert werde sich Stück für Stück erhöhen. Umso mehr sei der Stolz groß, die kleinste Bundesligastadt Deutschlands zu sein.

Der Manager erinnerte an den Anfang der Saison, der nicht besonders gut und erfolgreich gewesen sei. Die Ansage sei dennoch klar gewesen: Meister und Aufstieg. "Es waren harte Spiele ohne Geschenke", sagte Werner.

Wer von den Spielern mit aufsteigt, sei noch unklar. Im Moment genössen alle den Augenblick mit der glücklichen Fügung der Meisterschaft, die so nicht abzusehen gewesen sei.

VC-Vorsitzender Peter Knieling dankte der Stadt für die seiner Meinung nach "wichtigen Gelder".

Trainer Marco Donat zeigte sich stolz auf seine Mannschaft und das Umfeld. Die Meisterschaft habe man sich hart und ehrlich erarbeitet.

Neue Saison schon vor Augen

Kapitän Sebastian Richter sprach im Namen aller Spieler seinen Dank aus. Jetzt seien zwei bis drei Wochen Pause angesagt, um sich zu regenerieren und Kraft zu tanken. Das Training starte Anfang August und der Start in die neue Saison sei am 9. Oktober.

Den Schlusspunkt des Empfangs setzte Michaela Barthelmes, "Mutter" der Cheerleader: "Danke für die Zeit mit Euch, ihr wart Spitze!"