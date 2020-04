Am Montagnachmittag (20. April 2020) kommt es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Unterfranken: In Brünn (Gemeindeteil der Stadt Ebern, Kreis Haßberge) brennt ein Einfamilienhaus (Stand: 16.15 Uhr).

Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort und löschen die Flammen. Die Polizei spricht von einem "Vollbrand". Über Verletzte ist aktuell nichts bekannt.

Sobald neue Informationen seitens der örtlichen Feuerwehr oder Polizei vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.