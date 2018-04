Einfach mal abhängen in sanftem Soul

"Wer spielt denn?" - "Die üblichen Verdächtigen!" Aus dieser flapsigen Bemerkung bei früheren Auftritten gab sich das Trio "The Usual Suspects" seinen Namen. Das Trio war am Samstag beim Kulturamt Haßfurt live in der Rathaushalle zu Gast. Stefan Angele (Gesang, Cajon), Roland Müller (Gitarre) und Norbert Schöpa (Bass) verwöhnten ihr Publikum mit Akustik-Rock, -Blues und -Soul und wurden dafür begeistert gefeiert.



Die drei Musiker gehören zu einem großen Kreis von Musikern im Raum Nürnberg. "Als wir vor gut zehn Jahren auf Akustik umgestiegen sind, haben wir unser Trio gegründet", erzählte Stefan Angele. Nichts desto trotz spielen sie alle noch in anderen Formationen und Bands. Denn ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum, das finden sie alle drei.



Ihr Programm stellen sie sich nach ihren Vorlieben zusammen. "Einer schlägt ein Lied vor, wir hören das Original an und dann probieren wir es aus. Manchmal funktioniert's, manchmal aber auch nicht", erklärte Roland Müller. Woraufhin Norbert Schöpa scherzte: "Wir spielen lieber gut nach als schlecht vor".



Besucher hätten es mehr sein können

Auch wenn das Konzert mehr Besucher verdient hatte - bei dem herrlichen sommerlichen Wetter waren wohl viele im heimischen Garten geblieben - hatten doch die anwesenden Zuhörer der Band versprochen: "Wir machen trotzdem gute Stimmung!" Nicht nur sie hielten Wort. Auch die Musiker lösten ihr Versprechen ein, den Gästen ein besonders intensives Erlebnis zu schenken. Denn ihre Musik ist auf das Wesentliche konzentriert: auf die Melodie, den Rhythmus und die Harmonie. Durch die akustische Version schaffen die drei Musiker ein markantes Klangerlebnis, von dem Stefan Angele sagte: "Das ist es, was ich an der kleinen und akustischen Besetzung liebe: dass alles zurückgenommen ist und das sich die Musik total intensiv anhört."



Wie hervorragend das Zusammenspiel der drei Musiker ist und wie einnehmend ihre Interpretationen sind, stellten sie mit Liedern von Michael Jackson, Marvin Gaye, Seal, Jimmy Hendrix, Bob Marley, Ray Charles, U 2, Michael Buble, Toto, James Taylor, Crosby, Stills and Nash, Maroon 5 und anderen unter Beweis. Die schöne, warme und ausdrucksvolle Stimme von Stefan Angele, der noch dazu eine ganz entspannte Ausstrahlung besitzt, stand natürlich im Mittelpunkt. Egal, welchen Song er interpretierte und mit der ihm eigenen Leidenschaft anstimmte, stets wurde deutlich: Hier ist ein begeisterter und begeisternder Sänger am Werk.



Dazu schlug er die Cajon, mal wild, mal zärtlich, während Norbert Schöpa am E-Bass einen beeindruckenden Groove beisteuerte. Roland Müller an der Akustik-Gitarre zeigte sich als virtuoser Musiker, der dem Gesamtklang harmonisches Leben einhauchte und ihn mit seinen Soli bereicherte.



Was das Publikum neben dem musikalischen Genuss besonders freute, war die erläuternde Moderation von Stefan Angele. So endete nach dem dritten Set, dem freudigen Beifall und den stehenden Ovationen der Zuhörer mit zwei Zugaben ein Abend, den man so schnell nicht vergessen wird.



Wer die drei Musiker noch einmal erleben möchte, ist zum "abend.licht" des Kulturamts Haßfurt live vom 28. bis 30. Juni eingeladen. Dann treten sie am 30. Juni um 20 Uhr im Rathausinnenhof mit der Band "Souled Out" auf und servieren Rock- und Soul-Klassiker.