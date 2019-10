Einen Medaillenregen im Wasser gab es beim "Zwergerlschwimmen" in Haßfurt

Für viele Nachwuchsschwimmer aus der Region ist die Haßfurter "Welle" der Ort, an dem sie zum ersten Mal bei einem Schwimmwettkampf angetreten sind und dabei ihre ersten Medaillen gewonnen haben. So gab es auch beim diesjährigen "Zwergerlschwimmen", das in bewährter Form vom SC Haßberge ausgerichtet wurde, wieder zahlreiche Premieren. Mit dabei war auch das Team der heimischen Startgemeinschaft, das sich am Ende über zwölfmal Gold, 21-mal Silber und zehnmal Bronze freuen durfte.

Dass das "Zwergerlschwimmen" für viele der jüngsten Schwimmer ein besonderer Tag ist, war auch diesmal deutlich zu spüren. Gerade im ersten Abschnitt, der mit den Distanzen über 25 Meter speziell auf die Jahrgänge 2012 und jünger ausgerichtet war, konnte man die Aufregung förmlich mit den Händen greifen. Sobald jedoch endlich der Startpfiff erfolgt war, zeigten die Kleinsten, was sie bereits alles gelernt haben. Angefeuert von ihren Eltern und Betreuern schwammen sie zu durchaus beachtlichen Zeiten und bewiesen dabei, dass sie die jeweiligen Disziplinen bereits erstaunlich gut beherrschen.

Dies galt insbesondere auch für die von Trainerin Claudia Roth betreuten SG-Schwimmer, bei denen etwa Lena Hamm die 25 Meter Freistil in 21,95 Sekunden und Lukas Schubert die 25 Meter Brust in 30,74 Sekunden zurücklegte. Da es bei der abschließenden Siegerehrung neben den Medaillen für jeden Teilnehmer ein kleines Geschenk gab, war die Freude bei allen riesengroß.

Schon wesentlich routinierter ging es dann im zweiten und dritten Veranstaltungsabschnitt zu, in denen jeweils die Jahrgänge 2007 bis 2011 am Start waren. Hier traten zahlreiche Schwimmer an, die bereits über ein großes Maß an Wettkampferfahrung verfügen und teils auch schon bei Meisterschaften erfolgreich waren. Dementsprechend anspruchsvoller waren auch die Distanzen, die jeweils über die 50 Meter und 100 Meter führten.

Der Nachwuchs der SG Haßberge wusste auch hier mit zum Teil sehr guten Leistungen zu überzeugen. So schlug etwa Anna Hofmann (Jahrgang 2010) über die 100 Meter Lagen in einer Zeit von 1:36,82 Minuten an, während Toni Först (Jahrgang 2007) für die 50 Meter Brust nur 0:52,25 Minuten benötigte.

In der Gesamtbilanz belegten die 21 SG-Schwimmer mit ihren Platzierungen hinter den Teams aus Coburg und Bamberg den dritten Platz und zeigten damit, dass die intensive Nachwuchsarbeit vor Ort Früchte trägt.

Die Medaillengewinner

Hier die Medaillengewinner der SG Haßberge im Überblick: Lena Hamm (2012): zweimal Gold, einmal Silber; Lukas Schubert (2012): dreimal Silber; Jonas Dreer (2011): einmal Gold; Hannes Kempf (2011): einmal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze; Jonas Lutz (2011): einmal Silber; Noah Klarmann (2011): einmal Silber; Anna Hofmann (2010): zweimal Gold, zweimal Silber; Sonja Lutz (2010): einmal Silber; Dana Bertram (2009): einmal Silber; Laura Dohles (2009): einmal Gold, zweimal Bronze; Alea Eiring (2009): einmal Bronze; Matilda Hake (2008): einmal Bronze; Lilly Pohlan (2008):zweimal Gold, einmal Silber; Manolo Schmidt (2008): zweimal Silber, einmal Bronze; Julian Stieb (2008): einmal Gold, einmal Silber; Toni Först (2007): zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze; Marius Mock (2007): dreimal Silber; 4 x 50-Meter-Lagen-Staffel: Silber (Dana Bertram, Anna Hofmann, Manolo Schmidt, Julian Stieb); 4 x 50-Meter-Freistil-Staffel: Bronze (Laura Dohles, Alea Eiring, Toni Först, Lilly Pohlan)