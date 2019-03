Eine Bewegung gegen Extremismus und Gewalt

"Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - außer all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind." Mit diesem Zitat aus der Rede des ehemaligen britischen Premierministers Winston Churchill am 11. November 1947 im britischen Unterhaus eröffnete der Haßfurter Bürgermeister Günther Werner (FW) die erste Demokratiekonferenz in der Haßfurter Rathaushalle. Knapp 40 Bürger, Aktive, Engagierte, Verantwortliche aus Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung, waren der Einladung gefolgt, um die Zusammenarbeit aller Akteure in den Partnerschaften für Demokratie im Landkreis Haßberge zu unterstützen. Das Hauptziel ist es, sich gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit sowie für die Entwicklung eines demokratischen Gemeinwesens einzusetzen.

Die vier Säulen der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Haßberge sind das Landratsamt Haßberge als federführende Behörde, das Mehrgenerationenhaus Haßfurt als Koordinierungs- und Fachstelle, der Begleitausschuss und das Jugendforum. An verschiedenen Thementischen wurden in der Demokratiekonferenz gemeinsam Strategien zur lokalen Förderung von Demokratie und Vielfalt erarbeitet.

Ein Thementisch analysierte den Ist-Stand beispielsweise zu Diskriminierungen und Ausgrenzungen im Landkreis Haßberge. Die Teilnehmer nannten unter anderem Faktoren wie Arbeitsplatz, Wohnungssuche, Stadt-Land-Differenz, Stammtische, aber auch Konflikte unter den Migranten.

Mit der Frage, in welchen Bereichen man sich mehr Projekte für den Landkreis wünscht, sprach sich die Mehrheit der Teilnehmer für mehr Kultur aus, aber auch die Bereiche Sport, Politik und Soziales wurden mehrmals genannt. Des Weiteren finden die überwiegend älteren Teilnehmer ein Musikfestival interessanter als einen Poetry-Slam.

Die Einrichtung des Jugendforums, das Jugendliche aus unterschiedlichen lokalen Jugendszenen selbst organisieren und leiten sollen, steht noch aus. Vorhandene Strukturen, wie beispielsweise Jugendparlamente, Jugendbeiräte und/oder Jugendringe können genutzt werden. Interessenten sollen sich beim Mehrgenerationenhaus melden.

Nach Angaben des Vorsitzenden des Begleitausschusses, Landrat Wilhelm Schneider, stehen im laufenden Jahr 2019 für die lokale Partnerschaft für Demokratie 33 500 Euro im sogenannten Aktions- und Initiativfonds sowie weitere 8500 Euro im Jugendfonds für unterschiedliche Projekte und Aktionen zur Verfügung. "Und dabei kommt es nun auf uns alle an, denn diese Mittel sind für Projekte aus der Zivilgesellschaft bereitgestellt. So können beispielsweise Förder- oder Elternvereine, Verbände oder Kirchengemeinde einen entsprechenden Projektantrag stellen, um diese Gelder zu beantragen. Ich bin gespannt, welche vielfältigen Projektideen bei uns entstehen werden und die Partnerschaft für Demokratie schnell mit Leben und Ideen gefüllt wird."

"Das Bundesprogramm ,Demokratie leben!' passt gut ins Mehrgenerationenhaus, da wir eine langjährige und erfolgreiche Erfahrung im Bereich der Integration von Familien mit Migrations- und Fluchtgeschichte haben. Auch achten wir darauf, die Angebote in bestehende Strukturen einzubinden und die Bedürfnisse der Bürger im Sozialraum zu ermitteln", sagte die stellvertretende Leiterin des Mehrgenerationenhauses, Lisa Geyer.

Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Haßfurt, Kurt Etzel, veranschaulichte mit seiner Präsentation, dass es im Landkreis Haßbergen keine etablierte Szene, weder rechts- noch linksextrem, gebe. Er fügte aber hinzu, dass "bei uns Personen wohnen, die man als rechtsorientiert und linksorientiert bezeichnen kann".

Für den Haßfurter Bürgermeister Werner sind "Angriffe auf Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sowie Ideologien der Ungleichwertigkeit dauerhafte Herausforderungen für die gesamte Gesellschaft. Um der Gefahr kraftvoll entgegenzutreten, bedarf es gemeinsamer Anstrengungen von Staat und Zivilgesellschaft."

Anhand einer Checkliste erklärte die Bildungskoordinatorin Anja Güll vom Landratsamt den Teilnehmenden, wie ein Projekt beantragt wird, und stellte die Kriterien zur Förderfähigkeit vor. Das Formular zur Antragsstellung muss bei der Koordinierungs- und Fachstelle eingereicht werden. Über die Bewilligung des Projekts entscheidet der Begleitausschuss. Der Zuwendungsbescheid erfolgt durch das federführende Amt. Fragen rund um das Projekt "Demokratie leben!" und die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Haßberge können an Theresa Krapf von der Koordinierungs- und Fachstelle im Mehrgenerationenhaus Haßfurt unter der Nummer 09521/9528250 gerichtet werden.