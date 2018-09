Einbruch in Tierfuttermarkt in Haßfurt - Bargeld aus Tresor gestohlen

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Dieb aus einem Tresor eines Tierfuttergeschäftes in Haßfurt Bargeld entwendet. Da der Unbekannte offenbar lange in den Räumlichkeiten zu Gange war, hofft die Kripo Schweinfurt nun darauf, dass Passanten etwas beobachten haben könnten. Zeugenhinweise werden jederzeit entgegen genommen.

Mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen

In der Zeit von Freitag, 19.15 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, hat ein Unbekannter sich gewaltsam Zutritt zu einem Laden in der Schweinfurter Straße verschafft, berichtet die Polizei. Auf der verdeckten Gebäuderückseite zu den Bahngleisen hin hebelte er zunächst ein Fenster auf und gelangte so ins Innere des Marktes. Im Büro flexte der Einbrecher einen Tresor auf und ließ mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen. Er richtete dabei nicht unerheblichen Sachschaden an.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge, Geräusche oder gar Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 mit der Kripo Schweinfurt in Verbindung zu setzen.