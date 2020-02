Einbrecher schlief ein

Sechs Polizeibeamte der Inspektion Haßfurt, mehrere Beamte aus Schweinfurt und Gerolzhofen sowie ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera waren in den frühen Morgenstunden des 24. Mai vergangenen Jahres in Knetzgau im Einsatz, nachdem ein damals 37-jähriger Mann aus dem Maintal in eine Garage in Knetzgau eingebrochen war. Die Beamten fanden den Einbrecher schlafend neben seinem Einbruchswerkzeug im Friedhof vor. Gestohlen hatte er nichts.

Jetzt musste er sich vor dem Schöffengericht am Amtsgericht in Haßfurt verantworten, wo er seinen Fehltritt zugab. Laut Anklage versuchte der Einbrecher zunächst, die Stahltür eines Geschäftes aufzuhebeln. Da ihm dies nicht gelang, versuchte er in der Nachbarschaft sein Glück. Er hebelte nach eigenen Angaben das Fenster einer Garage auf und fiel - nicht mehr ganz nüchtern - durch das geöffnete Fenster in die Garage hinein, wo er auf frischer Tat ertappt wurde: Der 73-jährige Hausbesitzer sei mit einem Knüppel auf ihn zugelaufen, schilderte der Angeklagte. Er habe sich entschuldigt und sei geflüchtet, sagte der Beschuldigte vor Gericht. Im Friedhof war Endstation.

In dem Geschäft habe er Kupfer stehlen wollen, um es bei einem Schrotthändler zu Geld zu machen. Er habe unter Suchtdruck und Hunger gehandelt. Stimmen in seinem Kopf hätten ihm befohlen: "Mach, mach!" Durch Alkohol, Medikamente und Drogen im Blut sei er enthemmt gewesen, gab er zu Protokoll. Eine Blutprobe ergab später 0,5 Promille Alkohol sowie Rückstände von Amphetamin und Ecstasy. Vor einem halben Jahr sei er aus dem Gefängnis entlassen worden. Seitdem habe er getrunken, erklärte er dem Gericht.

Der mutige 73-jährige Hausbesitzer sagte, er habe damals einen Knall gehört. Daraufhin habe er in die Garage geschaut, wo der Angeklagte in einer Ölwanne saß. Er habe ihm ein "Prügerla" ins Genick gehalten. Daraufhin habe der Einbrecher die Hände gehoben und sich ergeben. Den Schaden am Fenster bezifferte er auf 400 bis 500 Euro.

Ein Unbekannter ist der Angeklagte vor Gericht beileibe nicht. 19 Vorstrafen stehen in seinem Sündenregister - quer durch das Strafgesetzbuch. Ein Großteil davon sind Diebstähle und Drogendelikte. Einen großen Teil seines Lebens verbrachte der Angeklagte hinter schwedischen Gardinen. Auch zurzeit sitzt er in Untersuchungshaft, weil er seinen Vater, der sich an die Freundin des Sohnes herangemacht hatte, wohl verprügelt hatte. Ins Gericht wurde der Angeklagte mit Fußketten durch zwei Justizvollstreckungsbeamte aus der Justizvollzugsanstalt Bamberg geführt.

Hanebüchen war auch die vorletzte Verurteilung im vergangenen Jahr wegen des "Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen". Damals hatte der Angeklagte einem Kumpel eine Postkarte in den Knast geschickt, frankiert mit einer Briefmarke aus dem Dritten Reich, die das Konterfei von Adolf Hitler zeigt. Die Post hatte die Briefmarke offenbar als Briefwertzeichen akzeptiert, die Beamten im Gefängnis indes nicht. Sie erstatteten Anzeige gegen den Postkartenschreiber.

Der Angeklagte gelobte vor Gericht Besserung. Drei Suchttherapien habe er zwar schon abgebrochen, schilderte er. Gerichtsurteile habe er nur achselzuckend hingenommen. Doch nun sei er motiviert, beteuerte er dem Gericht. Seine Taten bereue er. "Mir fehlen die Worte. Normalerweise bin ich nicht auf den Mund gefallen", sagte er.

Das Gericht unterbrach die Hauptverhandlung. Ein psychiatrisches Gutachten soll darüber aufklären, ob eine erneute Therapie erfolgversprechend ist und ob die Schuldfähigkeit des Angeklagten zur Tatzeit eventuell eingeschränkt war.