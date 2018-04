Ein Schuss, ein Treffer

Auf die Besten im Einzel - und Mannschaftswettbewerb des Eberner Bürgerschießens warten wieder eine Fülle Auszeichnungen, wertvolle Scheiben, Pokale und Sachpreise. Auch Schüler bis elf Jahre können mit dem Lichtgewehr auf elektronische Ziele schießen. Alle Jugendlichen und Schüler erhalten einen Preis. Schirmherr Landrat Wilhelm Schneider hat am Donnerstagabend den Wettbewerb eröffnet.



Der Schirmherr hat zum Auftakt ins Schwarze getroffen. Bei diesem Wettbewerb steht jedoch der Spaß bei den meisten Feierabendschützen im Vordergrund, die Jahr für Jahr in Scharen zum Schützenhaus hochpilgern.



Die Frage an den Schirmherrn, ob er in dieser Sportart vorbelastet sei, vermeinte er. Seine Frau, so Schneider, sei eine weitaus bessere Schützin, was er schon bei verschiedenen Veranstaltungen miterleben musste. Er habe zwar in früheren Jahren mit mehreren Schützenvereinen in der Region Maroldsweisach als Bürgermeister zu tun gehabt, war jedoch nie aktiv in den Schießbetrieb eingebunden, sein Hobby sei in jungen Jahren der Fußball gewesen. Er habe jedoch gern die Schirmherrschaft übernommen beim ältesten Verein des Landkreises - und wie er erfahren habe sogar einem der ältesten Deutschlands.



Wieder im Programm ist auch das Schießen mit dem Lichtgewehr für Schüler zwischen sechs und elf Jahren. Sie "schießen" mit einem Lichtgewehr auf elektronische Ziele. Dabei wird durch das Betätigen des Abzugs kein scharfer Schuss ausgelöst, sondern nur ein Lichtstrahl freigeben, so dass der Wettbewerb völlig ungefährlich ist. Trotzdem können auch die Kinder ihre ruhige Hand beweisen.



Jugendlichenab dem zwölften bis zum 15. Lebensjahr können 15 Schuss mit dem Luftgewehr abgeben, von denen die zehn besten Treffer in die Wertung kommen. Zudem kommt der beste Teiler in die Wertung der Jugendscheibe (Glückwertung).



Für die älteren Teilnehmer besteht die Möglichkeit, mit Luftgewehr und Kleinkaliber zu schießen, wobei mit jeder der beiden Waffen 15 Schüsse abgegeben werden. Die jeweils zehn besten Treffer gelangen in die Wertung und ergeben das Gesamtergebnis eines jeden Schützen.



Neben der Einzelwertung können jeweils vier Schützen als Mannschaft antreten. Hier werden die Einzelergebnisse zu einem Mannschaftsergebnis addiert.



Außerdem werden noch die Ehren- und Damenscheibe ausgeschossen. Beim Glückschießen für Mannschaften winkt der besonders beliebte Preis: ein Spanferkel; zudem warten auf die Feierabendschützen noch Scheiben, Pokale und Sachpreise.



Zur Wahrung der Chancengleichheit ist Mitgliedern von Schützenvereinen eine Teilnahme untersagt. Geschossen wird nur mit Vereinswaffen, ohne spezielle Schießkleidung. Personen ab 65 Jahre dürfen in der Schlinge schießen.



Schießtermine

Die angebotenen Schieß-Termine im Überblick: An den Donnerstagen 19. und 26. April sowie 3. Mai jeweils ab 18.30 Uhr sowie an den Sonntagen 15., 22., 29. April und 6. Mai von 10 bis 12 Uhr. Bei Beteiligung von mehr als acht Personen sind nach Vereinbarung weitere Schießtermine möglich. Anmeldungen nimmt Zweiter Schützenmeister Helmut Stubenrauch, Telefon 09531/6682, ab 18 Uhr entgegen.

Die Siegerehrung und Preisverteilung erfolgt am Freitag 18. Mai um 19 Uhr im Schützenhaus. di