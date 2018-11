Ein notorischer Schwarzfahrer

Als ein Opfer von Justiz und Verkehrsbehörde fühlt sich ein 63-jähriger Rentner aus dem nördlichen Landkreis Haßberge, der sich am Freitag wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis am Amtsgericht in Haßfurt verantworten musste - nein, durfte. Denn er hatte gegen einen Strafbefehl in Höhe von 3600 Euro Einspruch eingelegt, um vor Gericht geladen zu werden und dort endlich einmal seinem Unmut Luft machen zu können.

Und so wähnte sich der Zuhörer eher in einem Vorlesungssaal der Universität als in einem Gerichtssaal. Der Angeklagte, der ohne Verteidiger erschienen war, lief im Gerichtssaal herum, hielt den Anwesenden einen Vortrag über die Aufgaben von Judikative und Exekutive, um dann den Bogen zu spannen zu seinen Fahrkünsten, die die Verkehrsbehörde am Landratsamt jedoch nicht anerkennt.

Die wollte vielmehr, dass er ärztliche Unterlagen vorlegt, eine Medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) für 500 Euro macht und schließlich noch einmal die Fahrprüfung ablegt. "Ich wollte das nicht. Ich kann Auto fahren", ließ der Angeklagte das Gericht wissen und bat die Vorsitzende, Richterin Ilona Conver, doch dies der Behörde mitzuteilen.

Doch der Angeklagte hatte die falsche Ansprechpartnerin erwischt. Er solle aufpassen, dass er sich hier nicht um Kopf und Kragen rede, empfahl die Vorsitzende lautstark dem "Dozenten", der am 22. August dieses Jahres mal wieder im östlichen Landkreis ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war - bereits zum fünften Mal seit 2016. Seinen "Lappen" musste er schon im Jahr 2000 abgeben.

Es sei erstaunlich, dass die Staatsanwaltschaft in ihrem Strafbefehl überhaupt noch einmal eine Geldstrafe - und keine Freiheitsstrafe - verhängt habe, meinte Conver und empfahl dem Angeklagten, den Einspruch nur auf die Tagessatzhöhe zu beschränken, was er dann auch tat. Der Staatsanwalt halbierte in seinem Plädoyer die Geldstrafe auf 1800 Euro - entsprechend den Einkommensverhältnissen des Rentners.

Dem war die Strafe aber immer noch zu hoch, weshalb er zu einem erneuten Redeschwall ansetzte. "Wie soll ich das zahlen?", frage er in die Runde und legte nach: "Ein deutscher Bürger, der gedient hat, kann sich den Strick geben." Er bat um eine weitere Strafminderung.

Richterin Ilona Conver tat ihm den Gefallen. Sie verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro (1350 Euro) plus einem sechsmonatigem Fahrverbot. "Wenn Sie so weitermachen, landen Sie noch wegen ihrer Schwarzfahrerei im Knast", redete sie dem Verurteilten ins Gewissen.