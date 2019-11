Ein Abend von Zeilern für Zeiler: Zeiler Abend lässt Zuschauer schmunzeln, singen und raten

"Wein und Bier als die kulinarischen Heiligtümer der Fachwerkstadt" waren das Motto des diesjährigen Zeiler Abends. Im Rudolf-Winkler-Haus erfuhren die zahlreichen Gäste am Freitagabend alles über die beiden fränkischen Lieblingsgetränke, untermalt von musikalischen Einlagen und Liedern zum Mitsingen. Organisiert wurde das Event von Julia Melchior, Christine Straub, Brigitte Krause und Michael Minnich.

Im feschen Dirndl, ausgeschmückt mit vielen Blumen, begleitete Melchior durch das Programm. Mit ihrer charmanten und fröhlichen Art begeisterte sie das Publikum mit allerlei Anekdoten.

Wissen der Zuschauer war gefragt

"Im Weinberg geboren, an der Rebe gesäugt, in der Butte geschaukelt und der Liebe wegen von Ziegelanger nach Zeil gezogen", so wurde Max Martin angekündigt. In das Reich des Weines führte der Winzer die Zuschauer, die auch an einem kleinen Quiz teilnehmen durften. So war zum Beispiel der "Wengert" als Arbeitsort oder die "Schlagkatz" als der fränkische Begriff für die Pfahlramme gesucht.

Als "Großmeister der Braukunst" fragte auch Franz-Josef Göller das Wissen des Publikums rund um den Gerstensaft ab. Unterstützt wurde er dabei von seinem einstigen Lehrling Quirin Hildebrandt, der als gebürtiger Münchner vor kurzem dort seine Prüfung als Braumeister abgelegt hat. Mit einem Gedicht stellte der Nachwuchs-Brauer jeden Arbeitsplatz der Brauerei Göller humorvoll vor.

Aus den Händen von Anna-Lena Werb, der Weinprinzessin des Abt-Degen-Weintales, und Bierprinzessin Kerstin Friedrich erhielten die Zuschauer, die die richtigen Antworten parat hatten, einen Schoppen beziehungsweise ein Bier serviert.

"Das sind jetzt lauter gescheite Leut', die alles wissen", stellten Krause und Straub in ihrem Sketch als echte Zeiler Damen fest. Völlig in Trance vor lauter Bier- und Weingenuss fantasierte Krause von einem Wellnessbad, das in Zeil gebaut wird. Mit Taucherbrille "schwamm" sie durch den Saal, ehe sie eine gute Fee, gespielt von Minnich, aus dem Traum holte, und gleichzeitig mit ihrem Zauberstab die Erfüllung des Wunsches besiegelte.

Viel geklatscht, geschunkelt und mitgesungen wurde bei den Melodien des Ölschnabel-Duos (Dieter Markl und Günter Bier) sowie der Stadtkapelle Zeil. Unter anderem untermauerte das Publikum seine Liebe zu Zeil mit dem Lied "Fachwerk, Frohsinn, Frankenwein", dessen Text bereits vor langer Zeit von Helmut Trautner geschrieben und die Melodie vom einstigen Bandleader der "Mambo", Kurt Eisemann, komponiert wurde. Ebenso durfte auch das beliebte Steinhauerlied nicht fehlen, mit dem an die Zunft und die schwere Arbeit in den früheren Steinbruchsbetrieben rund um Zeil gedacht wurde.

Talkrunde der Prinzessinnen

In einer kleinen Talkrunde erzählten Weinprinzessin Werb und Bierprinzessin Friedrich von ihren bisherigen Erlebnissen während ihrer seit rund einem Jahr andauernden Amtszeit. Für Werb war der Besuch der Fränkischen Weinkönigin im Sommer im Abt-Degen-Weintal der Höhepunkt, während sich Friedrich bereits schon auf ihren Auftritt beim Frankenwein-Bierfestival in Rom im kommenden Jahr freut.

Als "Alter Hase" berichtete auch Richard Schlegelmilch über sein Wirken als Zeiler Symbolfigur "Abt Degen" während der letzten fast drei Jahrzehnte. Immer umgeben von jungen Weinprinzessinnen fühle er sich besonders wohl und sei so etwas wie ein Opa zu ihnen.

Bürgermeister Thomas Stadelmann hob auch die Prämierungen der Zeiler Weine und Biere hervor. So wurden im Abt-Degen-Weintal 85 Preise für hervorragende Weine vergeben, und die Brauerei Göller sicherte sich erst vor kurzem mit der Bronzemedaille beim European Beer Star 2019 eine weitere Auszeichnung.

Besonders gerührt war Bürgermeister Stadelmann über das persönliche Geschenk, das ihm der Vorsitzende des Fotoclubs Zeil, Markus Stadler, als Überraschung überreichte. Ein großformatiges Fotobuch mit vielen Erinnerungen an das Zeiler Jubiläumsjahr soll auch in Zukunft an die vielen schönen Momente der 1000-jährigen Stadt erinnern. Das Einzelstück, das extra angefertigt wurde, erhält nun einen Ehrenplatz in seinem Haus, bedankte sich Stadelmann für die Fotodokumentation des Großereignisses. Die Bewirtung des vergnüglichen Abends übernahmen der Obst- und Gartenbauverein Zeil sowie die Zeiler Jugendzünder.