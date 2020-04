Ehrgeiziges Ziel: "Schloss Gleusdorf" soll ein Kompetenzzentrum werden

Maria Elizabeth Lopez Alzate hat die Leitung des Teams Betreuung, Prävention und Aktivierung in der Pflegeeinrichtung "MCC-Haus im Park" in Untermerzbach übernommen. Lopez Alzate besitzt umfassende Kenntnisse und eine langjährige Erfahrung in der Rehabilitationsarbeit mit erwachsenen Menschen im Bereich der Stimulation und Rehabilitation auf kognitiver und psychomotorischer Ebene.

Ihr erstes Studium absolvierte Lopez Alzate in Kolumbien und das weiterführende Studium an der Universität in Heidelberg, wobei sie ihren Schwerpunkt dabei auf Gerontologie legte. Ihr beruflicher Werdegang führte sie zurück nach Kolumbien, wo sie sich am Institut für Neurowissenschaft zunächst auf den Bereich diverser Demenzformen konzentrierte. Bei einem Bildungsaufenthalt an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg erlangte Lopez Alzate Kenntnisse in der Psychogerontologie, promovierte in diesem Schwerpunkt und wurde durch ihre jahrelange Tätigkeit an dem Institut für Neurowissenschaft in Kolumbien und am Institut für Psychogerontologie der Universität Erlangen-Nürnberg zu einer ausgewiesenen Spezialistin auf dem Gebiet des kognitiven und psychomotorischen Trainings.

Die Ziele definiert

Seit der Betriebsübernahme der Pflegeeinrichtung "Schloss Gleusdorf" im Dezember 2019 arbeitet die MCC-Gruppe nach eigener Darstellung intensiv daran, dass die Bewohner gut um- und versorgt werden, und will sich auch durch die derzeitige außergewöhnliche Corona-Situation nicht vom Kurs abbringen lassen.

"Unser Ziel ist es, unseren Bewohnern die bestmögliche Pflege, Betreuung und Therapie zu bieten. Wir möchten ein Betreuungsangebot schaffen, das unseren Bewohnern, je nach ihren individuellen Gegebenheiten und ihrem Entwicklungspotenzial, ein selbstständigeres und selbstbestimmteres Leben ermöglicht. Bewohner, die eine Aussicht auf ein Leben in anderen Wohnformen haben, müssen wir so unterstützen und fördern, dass unsere Einrichtung einen Neubeginn ermöglichen kann und nicht die Endstation ist", sagt Thomas Oertner, der Geschäftsführer der MCC-Gruppe. "Deshalb freue ich mich sehr, dass wir eine so erfahrene Mitarbeiterin gewinnen konnten, die sich ihrer neuen beruflichen Herausforderung mit vollem Elan widmet."

"Das Land Bayern geht mit einer Demenzoffensive, die auf verschiedenen Wegen das Thema ins Bewusstsein der Menschen bringen und Betroffene, Angehörige und Betreuer unterstützen soll, neue Wege. Die MCC-Gruppe möchte aktiv daran mitwirken und dafür die Pflegeeinrichtung ,MCC-Haus im Park‘ in der Zukunft als Kompetenzzentrum innerhalb der Gruppe, aber auch der Region ausrichten", merkt Martin von Endredy, der Gesellschafter der Gruppe, an. Mit der Gewinnung von Maria Elizabeth Lopez sei dafür der Grundstein gelegt worden.red