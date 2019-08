Ebern vor 56 Minuten

Unfairer Sport

Streit unter Kindern auf Fußballplatz in Franken eskaliert: Vater schlägt 12–Jährigen

Ein Vater mischte sich am Sonntag in einen Streit unter Kinder ein. Auf einem Fußballfeld in Unterfranken waren die 7– bis 12-Jährigen in Streit geraten. Der Vater verletzte das Kind.