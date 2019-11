Hund in Unterfranken frisst gefährlichen Köder: Die Polizei in Unterfranken fahndet nach einem Hundehasser. Am Donnerstag (21.11.2019) warf der Täter einen mit Rasierklingen gespickten Hundeköder über einen Zaun auf ein Privatgrundstück in in Ebern-Eichelberg (Kreis Haßberge). Das berichtet die Polizei.

Tier überlebt Hundeköder - Polizei in Unterfranken sucht Täter

Leider fraß das Tier den Köder, woraufhin es operiert werden musste. Mittlerweile geht es dem Hund glücklicherweise wieder besser, teilt die Polizei am Sonntag (24.11.2019) mit.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Täterermittlung beitragen können. Die Polizeiinspektion Ebern ist unter der Telefonnummer 09531 9240 zu erreichen.

In Mittelfranken sucht die Polizei ebenfalls nach einem Hundehasser. Hier war der Köder auf einer Wiese platziert worden.