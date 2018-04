Dritte Runde im Clinch um Eberns Anlagenring

Thema ist der Pflegezustand des Anlagenrings , den die CSU nach einem Rundgang in einem Zeitungsbericht harsch kritisiert hatte. Henemann seinerseits hatte die Kritik aufgrund von Eindrücken im ausgehenden Winter als "unfair" bezeichnet und auf umfangreiche pflegerische Maßnahmen in den zurückliegenden beiden Jahren hingewiesen. Insbesondere nahm er den Stadtbauhof in Schutz.

Nun legt die CSU in einem "offenen Brief" nach, den Ortsvorsitzender Sebastian Ott und neun weitere Personen unterzeichnet haben und den stellvertretende Vorsitzende Gabriele Rögner versandt hat.

Hier das Schreiben im Wortlaut:



Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hennemann,

so nicht!

Ist das Ihr Verständnis von Demokratie und Bürgerengagement, wenn man sich

so leicht auf die Palme bringen lässt, um dann von dort oben mit

Kokosnüssen zu werfen?!

Oder spielen Sie nur "die beleidigte Leberwurst", weil die CSU-Leute Sie

nicht mit eingeladen haben, wie vor zwei Jahren die Frauenunion (FU Ebern)

nach dem Kahlschlag in der Anlage, welcher bei vielen Bürgern kein

Verständnis sondern eher "Entsetzen" ausgelöst hatte?

Auch damals war Ihre Reaktion Selbstverteidigung ohne angegriffen worden zu

sein und Schadensbegrenzung für Ihr eigenes Image, indem Sie vorgaben,

andere in Schutz zu nehmen.

Es ist mehr als schade, dass man heute vielfach nicht mehr mit Kritik

umgehen kann. Deshalb wird oft unterstellt, dass solche Worte nur

ausgesprochen würden, um andere zu verletzen.

Wir haben genug von dieser Polemik! Wir wehren uns gegen die Unterstellung,

mit der Arbeit des Bauhofes nicht zufrieden zu sein!

Denn wir wollen und werden uns nicht auf das "gleiche Niveau" begeben,

sondern lieber Fakten sprechen lassen:

Somit soll als allererstes einmal klar gestellt werden, dass weder von der

CSU noch im Zeitungsartikel (FT und NP vom 26.03.2018) kein einziges Mal

der Bauhof und seine Mitarbeiter negativ erwähnt wurden!

Zwietracht zu streuen und damit vom eigentlichen Thema abzulenken, ist

nicht fair!

Die Begehung des Anlagenrings durch die CSU Ebern wurde unter folgenden

Gesichtspunkten durchgeführt:

Wie ist es tatsächlich um den Eberner Anlagenring bestellt?

Welche Maßnahmen zur Instandhaltung, Verbesserung und Verschönerung sollten

und könnten ergriffen werden, damit dieser zu jeder Jahreszeit sowohl für

die Eberner Bürgerschaft als auch für die Gäste ein Erholungsbereich und

Anziehungspunkt bleibt und wird?



Dazu wird es wohl erlaubt sein, dass sich Mandatsträger und auch politisch

engagierte Personen ein Bild machen dürfen, um für ihre ehrenamtliche

Arbeit Themen, Ideen und Vorschläge zu erarbeiten.

Nur darum geht es in diesem Fall, der CSU in Ebern.

Dabei ist es uns selbstverständlich nicht entgangen, dass es zu mehreren

Sitzungen mit zum Teil erstaunlich hoher und engagierter Bürgerbeteiligung

gekommen ist. Doch ist es leider - wie so häufig in den letzten Jahren -

bei Absichtserklärungen geblieben! - Vieles ist diskutiert worden, auch im

offenen Dialog und Austausch, aber umgesetzt wurde nur wenig.

Fazit: Schön geredet, aber keinesfalls schöner gemacht!



Bei der aktuellen Begehung und Bestandsaufnahme im Eberner Anlagenring

wurde durch die CSU deshalb aufgezeigt, dass mit einfachen Mitteln, kleinem

Budget und z.Tl. relativ geringem Arbeitseinsatz durchaus Verbesserungen

möglich sind. Und zwar solche, die nicht gleich der "großen" Umgestaltung

bedürfen. Wir wissen auch: Die Planunterlagen für eine

"Komplettüberarbeitung" gibt es schon sehr, sehr lange. Eine Umsetzung wird

seit Jahren immer wieder hinausgeschoben und in absehbarer Zeit wohl wegen

der derzeitigen Finanzlage nicht komplett zu realisieren sein. Hier

herrscht bei der CSU weder Unkenntnis noch Nachhilfebedarf!

Auch der parteiinterne Austausch zwischen den einzelnen Gremien der CSU

funktioniert, was Sie, Herr Hennemann, ja bezweifeln, wohl mit der Absicht,

Zwietracht zu streuen. Ein weiterer Ihrer plumpen, aber untauglichen

Versuche vom Wesentlichen abzulenken.



Deshalb hier nochmals kurz die Punkte in der Zusammenfassung, die nach wie

vor auch von der Frauenunion (FU Ebern) als korrekturbedürftig angesehen

werden.

- Deckel der Splittkästen sind einfach nur schäbig und müssen

ausgetauscht werden.

- Gedenkstein von Karl-Hoch steht nun mal im "Sumpf" und ist nicht

mehr lesbar!

- Stolperstein gegenüber dem Anwesen May ragt schon lange im Weg

heraus und stellt damit eine echte Gefahr dar.

- Spielplatz heute keinesfalls mehr zeitgemäß, der Sandkasten eine

echte Zumutung!

- Was folgt den rasch verblühten Tulpen? - Disteln über Disteln, was

wir gerne mit einem Foto vom Vorjahr belegen können.

Nochmals, es ging und geht nicht darum, jemand an den Pranger zu stellen.

Schon gar nicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofes. Diese

Arbeit wird sehr geschätzt und anerkannt!



Herr Bürgermeister nochmals: Nehmen Sie bitte endlich Ihre

Führungsverantwortung wahr. Vergessen Sie das simple Rollenspiel des alten

Gewerkschaftsfunktionärs: "Hier gut - da böse". Werden Sie sich endlich

Ihrer Aufgabe als Bürgermeister bewusst, der Richtlinien und Prioritäten

für die zu erledigenden Aufgaben seiner Verwaltung festlegt und eine

Verpflichtung zur Neutralität hat.



Diese bilden den Rahmen oder sagen wir die "Leitplanken", in denen dann u.

a. der Bauhof eigenverantwortlich und selbstständig seine Arbeiten einteilt

und sorgfältig erledigt. - Daran haben wir keinerlei Zweifel!

So war es über Jahrzehnte bei Ihren Vorgängern.

Oder wollen Sie, Herr Bürgermeister, uns auch in diesem Punkt widersprechen? ...



Mit hoffnungsvollen Grüßen



für die Vorstandschaft des CSU Ortsverbandes Ebern



gez. Sebastian Ott

1. Vorsitzender