Drei weitere Corona-Infizierte im Landkreis Haßberge - auch Eberner Schüler positiv getestet

Auch im Landkreis Haßberge breitet sich das Coronavirus aus: Drei weitere Personen wurden nun positiv auf das Virus getestet, womit die Anzahl der Infizierten im Landkreis auf derzeit vier Fälle ansteigt. Dies teilte das Haßfurter Landratsamt am Freitagnachmittag offiziell mit. Bereits am Dienstag musste das Landratsamt ein spontanes Krisengespräch einberufen, als die Infektion einer Eltmanner Schülerin bekannt wurde und vermeintlich vertauschte Proben Verwirrung stifteten.

In den drei neuen Fällen ermittelt das Gesundheitsamt aktuell mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen. "Das Virus wurde bei einem Ehepaar aus Haßfurt nachgewiesen, beide befinden sich in häuslicher Quarantäne", erklärt Monika Göhr, Pressesprecherin des Landratsamtes. "Ein weiterer Patient aus Riedbach wird in einem Krankenhaus betreut und isoliert von den anderen Patienten behandelt."

Des Weiteren wurde dem Gesundheitsamt Haßberge ein bestätigter Corona-Fall aus dem Nachbarlandkreis Bamberg gemeldet. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen Schüler, der im Landkreis Bamberg wohnt, aber die Realschule Ebern besucht.

Schwimmbäder im Kreis Haßberge bleiben geschlossen

Die Bayerische Staatsregierung hat die Vorgabe erlassen, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern landesweit untersagt werden. Das Bayerische Gesundheitsministerium hat empfohlen, auch Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern abzusagen. Dieser Empfehlung schließt sich der Landkreis Haßberge zum Schutz der Bevölkerung an.

Um der Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen, hat sich Landrat Wilhelm Schneider dazu entschlossen, die kreiseigenen Einrichtungen (Bibliotheks- und Informationszentrum in Haßfurt sowie die Turnhallen) für den öffentlichen Betrieb bis auf Weiteres zu schließen. Das Hallenbad Hofheim bleibt ebenso für den öffentlichen Schwimmbetrieb geschlossen. Vereine können nach eigenem Ermessen entscheiden, ob sie das Schwimmbad nutzen wollen. Badegäste mit Dauerkarte werden zu gegebener Zeit darüber informiert, wie die Ausfallzeit kompensiert wird. Auch das Hallenbad Ebern bleibt für den öffentlichen Schwimmbetrieb geschlossen.

Veranstaltungen müssen entfallen

Aufgrund der Ansteckungsgefahr müssen folgende Veranstaltungen im Landkreis Haßberge entfallen:

Kunstpreis: Die Preisverleihung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Preisverleihung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Jubiläumskonzert in Altershausen: Die Auftaktveranstaltung zum 900. Jubiläum von Altershausen, die am Samstag, 14. März, in der Haßberghalle mit der Charity Band der Realschule Hofheim stattfinden sollte, ist aufgrund der neuen Situation abgesagt.

Die Auftaktveranstaltung zum 900. Jubiläum von Altershausen, die am Samstag, 14. März, in der Haßberghalle mit der Charity Band der Realschule Hofheim stattfinden sollte, ist aufgrund der neuen Situation abgesagt. Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Zeil: Aufgrund der Corona-Krise findet das für den 21. März geplante Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Zeil nicht statt. Eventuell wird das Konzert im Herbst nachgeholt.

Aufgrund der Corona-Krise findet das für den 21. März geplante Frühjahrskonzert der Stadtkapelle Zeil nicht statt. Eventuell wird das Konzert im Herbst nachgeholt. Seniorenkreis St. Kilian in Haßfurt: Der Seniorennachmittag des Seniorenkreises St. Kilian Haßfurt, gleichzeitig Besinnungsnachmittag mit Pallottinerpater Scheer im katholischen Pfarrsaal am Dienstag, 17. März, muss ausfallen.

Der Seniorennachmittag des Seniorenkreises St. Kilian Haßfurt, gleichzeitig Besinnungsnachmittag mit Pallottinerpater Scheer im katholischen Pfarrsaal am Dienstag, 17. März, muss ausfallen. Feuerwehrverein Ziegelanger: Die für Samstag, 14. März, geplante Hauptversammlung des Ziegelangerer Feuerwehrvereins muss abgesagt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Die für Samstag, 14. März, geplante Hauptversammlung des Ziegelangerer Feuerwehrvereins muss abgesagt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Seniorenkreise in Oberaurach: Der gemeinsame Seniorennachmittag der Seniorenkreise Neuschleichach und Trossenfurt am Donnerstag, 19. März, muss aufgrund der aktuellen Situation entfallen.

Der gemeinsame Seniorennachmittag der Seniorenkreise Neuschleichach und Trossenfurt am Donnerstag, 19. März, muss aufgrund der aktuellen Situation entfallen. Bausteine-Tage der evangelischen Kirche: Die Bausteine-Tage (Legotage) der evangelischen Kirche Haßfurt, die vom 20. März bis zum 22. März laufen sollten, finden nicht statt.

Die Bausteine-Tage (Legotage) der evangelischen Kirche Haßfurt, die vom 20. März bis zum 22. März laufen sollten, finden nicht statt. Frauenfrühstück Ebelsbach: Wegen der Gefahr der Coronavirus-Ausbreitung muss das KAB-Frauenfrühstück am Dienstag, 17. März, in Ebelsbach entfallen. Die Referentin Frau Geidies hat zugesagt, den versäumten Vortag im Herbst nachzuholen. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Wegen der Gefahr der Coronavirus-Ausbreitung muss das KAB-Frauenfrühstück am Dienstag, 17. März, in Ebelsbach entfallen. Die Referentin Frau Geidies hat zugesagt, den versäumten Vortag im Herbst nachzuholen. Der neue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Zwillingsbasar in Bad Staffelstein: Wegen Corona wird der für Samstag, 28. März, geplante Zwillingsbasar in der Peter-J.-Moll-Halle abgesagt. Für den Herbstbasar am Samstag, 26. September (13 bis 15 Uhr), behalten die Tischreservierungen Gültigkeit. Sollte es einem Verkäufer nicht möglich sein, teilzunehmen, möge er sich unter zwillingsbasar-ste@gmx.de melden.

Einschränkungen beim ÖPNV befürchtet

Die öffentlichen Buslinien im Landkreis Haßberge fahren vorerst wie gewohnt weiter. Es ist möglich, dass in den nächsten Tagen mit Einschränkungen zu rechnen ist. Darüber wird rechtzeitig informiert. Zudem ist beabsichtigt, ebenfalls ab Montag, 16. März, in den Omnibussen den kontrollierten Vordereinstieg einzustellen. Das heißt, Fahrgastwechsel werden bei den Bussen durch die hinteren Türen vorgenommen. Die Verpflichtung für den Fahrgast, für die jeweilige Fahrt einen gültigen Fahrschein zu besitzen, bleibt hiervon allerdings unberührt.

Wichtige Informationen für alle Eltern

Für die nächsten fünf Wochen bis zum Ende der Osterferien - einschließlich Freitag (17. April) - bleiben alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auf Anordnung der Bayerischen Staatsregierung geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Betreuung muss von den Eltern eigenständig organisiert werden. Weitere Informationen finden Eltern auch auf der Homepage des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales sowie auf der Seite des Bayerischen Kultusministeriums.

Für dringende Fragen von Eltern und Lehrkräften hat das Kultusministerium eine extra Telefon-Hotline eingerichtet, die werktags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 16 Uhr besetzt und unter der Telefonnummer 089/21 86-2971 erreichbar ist.

Gesundheitsamt und Bürgertelefon arbeiten mit Hochdruck

Das Haßfurter Bürgertelefon werde laut Landrat Schneider stark genutzt, deswegen könne es zu Wartezeiten kommen. Wer in der Warteschleife ist, wird gebeten, auf jeden Fall in der Leitung zu bleiben. Das Bürgertelefon ist an Wochentagen von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 14 Uhr erreichbar. Das Landratsamt betont, dass sich hier nur Bürger mit Fragen speziell zur Situation im Landkreis Haßberge melden sollen.

Wer sich krank fühlt und grippeähnliche Symptome aufweist oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, wird gebeten, nicht beim Bürgertelefon anzurufen, sondern sich umgehend an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) unter der Telefonnummer 116 117 zu wenden. Auch hier kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Auch allgemeine Fragen zum Thema Corona können nicht vom Bürgertelefon beantwortet werden. Hier verweist das Landratsamt auf die Internetseite des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und die Seite des Robert-Koch-Instituts. Auf der Internetseite des Landkreises wurden die Antworten zu den häufigsten Fragen der Bürger eingerichtet. Die Seite soll künftig immer weiter aktualisiert werden. Zusammengefasste Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Regierung von Unterfranken.

Appell an Bürger des Landkreises Haßberge

Landrat Schneider appelliert an Reiserückkehrer, den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu folgen: Wer aus Gebieten zurückkehre, in denen Covid-19-Fälle vorkommen und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickle, solle unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Beim Husten und Niesen solle man Abstand zu anderen Menschen halten, regelmäßig und gründlich Hände mit Wasser und Seife waschen und nach telefonischer Anmeldung unter Hinweis auf die Reiseregion einen Arzt aufsuchen.

Des Weiteren richtet der Landrat einen dringenden Appell an alle Personen für die eine häusliche Isolation angeordnet wurde, auch wirklich zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. "Hier ist Eigenverantwortung gefragt, denn diese Maßnahme dient vor allem dem Schutz der Menschen, die besonders gefährdet sind. Denken Sie alle an Ihre eigene Familie. Besser mit den Großeltern telefonieren statt sie besuchen", rät Schneider. Weiterhin gelte es, eine Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. "Jeder sollte sich überlegen, welche direkten Kontakte unbedingt notwendig sind. Vieles lässt sich auch telefonisch oder per E-Mail erledigen." Alle Maßnahmen, die getroffen werden, müssen im Einklang mit den Vorgaben auf Bundes- und Landesebene stehen.