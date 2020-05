Drei Personen verletzt

Ein Skoda war von Eltmann in Richtung Ebelsbach unterwegs und geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß der Skoda mit einem entgegenkommenden Golf zusammen. Der Fahrer des Skoda, sowie Fahrerin und Beifahrer im Golf wurden mittelschwer verletzt. Die Feuerwehr Ebelsbach befreite eine Person aus einem der Fahrzeuge. Ein Patient wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen Patienten kamen in umliegende Krankenhäuser. Die B 26 war für die Rettungsmaßnahmen in beiden Fahrtrichtungen und für die Landung eines Rettungshubschraubers gesperrt. red