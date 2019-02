"Doofe Aktion" bringt Geldbuße ein

Dass es verboten ist, ein Gespräch mit einem Polizeibeamten heimlich mit dem Handy aufzunehmen, musste ein 20-jähriger Heranwachsender aus dem Steigerwald auf die harte Tour lernen. Das Jugendgericht am Amtsgericht in Haßfurt verurteilte den jungen Mann nach Jugendstrafrecht am Montag wegen der "Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes" zu einer Geldauflage in Höhe von 300 Euro, zahlbar an den Kreisjugendring Haßberge.

Der Angeklagte hatte am 20. Oktober vergangenen Jahres mit einigen Kumpels eine Diskothek in Hofheim besucht. Dreimal musste eine Polizeistreife an jenem Abend anrücken, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten. In einem Fall nahmen die Polizisten einen Bekannten des Angeklagten mit auf die Inspektion nach Haßfurt, damit er dort seinen Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen konnte.

Kurz vor 5 Uhr morgens stattete der Angeklagte zusammen mit fünf Kumpels und einem dreiviertel Liter Whisky in der Blutbahn der Polizei einen Besuch ab, um sich nach dem Befinden des Freundes in der Ausnüchterungszelle zu erkundigen und um ihn mit heim zu nehmen. Doch die Beamten hatten keine Lust, sich frühmorgens auf eine Diskussion mit den Alkoholisierten einzulassen, und verweigerten ihnen den Einlass in die Dienststelle. Die Freunde blieben jedoch hartnäckig.

Rund zehn Minuten habe das Gespräch über die Sprechanlage gedauert, sagte der Beamte, der damals Nachtschicht hatte, vor Gericht. Der Angeklagte kam während der Diskussion mit dem Polizisten auf die dumme Idee, das Gespräch mit dem Handy aufzunehmen, da er sich den Namen des Polizisten merken wollte. Dummerweise für ihn bemerkte dies der Beamte über die Außenkamera. Er beschlagnahmte das Mobiltelefon und erstattete Anzeige gegen den aufdringlichen "Gast".

Der ließ vor Gericht über seinen Anwalt Alexander Wessel verlauten, dass er den Fehltritt bereue, der nicht der erste war. Dreimal Fahren ohne Fahrerlaubnis und eine Körperverletzung stehen bereits im Bundeszentralregisterauszug des 20-Jährigen. Eintrag Nummer fünf kam am Montag dazu.

Der Jugendgerichtshelfer Franz Heinrich gab einer ADHS-Erkrankung in der Jugend des Angeklagten eine Mitschuld daran, dass er zum wiederholten Mal straffällig wurde. "Er will die Kohlen für andere aus dem Feuer holen und geht dabei teilweise zu weit", urteilte Heinrich und empfahl die Anwendung von Jugendstrafrecht.

Man müsse es akzeptieren, wenn Ermittlungsbeamte ein Gespräch ablehnen, belehrte der Staatsanwalt den Angeklagten und forderte eine Geldauflage von 400 Euro für den "jugendlichen Leichtsinn" und die "doofe Aktion." Die Geldauflage sei noch "auf des Messers Schneide." Beim nächsten Delikt drohe eine Freiheitsstrafe, sagte der Anklagevertreter.

Verteidiger Alexander Wessel sagte, die Straftat seines Mandanten sei "keine Glanzleistung" gewesen, und forderte eine Geldauflage von 300 Euro, die auch Richter Martin Kober für ausreichend hielt. Vor allem deshalb, weil sich der Angeklagte im Schlusswort noch einmal für seine "blöde Aktion" entschuldigte. "Das Grundübel waren die dreiviertel Liter Whisky. Da liegt der Hund begraben", kommentierte der Vorsitzende die Straftat. Das Urteil ist rechtskräftig.