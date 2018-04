Direkt vor der Polizeistation: Fahrradfahrer stoßen auf Gehweg zusammen

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrradfahrern kam es am Montagnachmittag auf dem Gehweg vor dem Polizeigebäude. Ein 16-jähriger Schüler war mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg am Heideloffplatz in Fahrtrichtung Zeil unterwegs und überholte dabei einen anderen Radfahrer. Da ein ebenfalls auf dem Gehweg entgegenkommender 27-jähriger Radfahrer im Kurvenbereich entlang des Kreisverkehrs einige Fußgänger überholte, befuhren sie beide den Gehweg relativ mittig.



Ein Radler konnte nicht mehr bremsen



Der 27-Jährige bemerkte den entgegenkommenden 16-Jährigen noch rechtzeitig und brachte sein Fahrrad auf dem Gehweg quer zum Stillstand. Der Schüler konnte jedoch nicht mehr bremsen und es kam zur Kollision.



Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls



Beide Radfahrer erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrrädern entstand ein Schaden von ca. 215 Euro. Die Polizei sucht nach Unfallzeugen und bittet die anwesenden Fußgänger, sich bei der Polizei in Haßfurt zu melden.