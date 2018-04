Unter dem Motto "Reif geworden, jung geblieben" feierte die Junge Union (JU) Haßberge in Königsberg ihren 60. Geburtstag. Die Rudolf-Mett-Halle war mit über 300 Gästen brechend voll. Kein Wunder - als Festredner hatte sich kein geringerer als der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder angesagt. Dementsprechend gut war die Stimmung im Saal, als der Landesvater mit den Klängen des Bayerischen Defiliermarsches einzog.



Für Markus Söder, dessen politische Wurzeln ebenfalls in der Jungen Union liegen, war ein Heimspiel angesagt. Bereits seit 1996 verknüpfen ihn freundschaftliche Bande mit der JU Haßberge, die ihn damals als "jüngsten Landtagsabgeordneten" zu einer Veranstaltung nach Maroldsweisach eingeladen hatte. "Am Anfang dachte ich, die Haßberge bestehen nur aus Maroldsweisach", sagte Söder scherzhaft, denn die ersten drei Termin seinerzeit hatte er nur in der Marktgemeinde im nördlichen Landkreis.



"Lebenselixier der CSU"

Die Junge Union im Allgemeinen bezeichnete der Ministerpräsident als ganz wichtiges Lebenselixier der CSU, die bestens organisiert sei. Bestes Beispiel für eine Politikerlaufbahn, die aus der JU heraus entstanden ist, sei Steffen Vogel, den Söder als aufstrebenden und einen der jüngsten Landtagsabgeordneten bezeichnete.



In Bezug auf seine Arbeit an der Spitze Bayerns betonte der Ministerpräsident, dass die Stärkung des ländlichen Raumes für ihn im Vordergrund stehe: "Die Zukunft Bayerns liegt bei Euch und hier wird auch in Zukunft entschieden." Auch habe Bayern dazu beigetragen, dass es Deutschland zur Zeit finanziell gut gehe: "Europa ist stabil, weil es Deutschland gibt, aber Deutschland ist nur so erfolgreich, weil es uns Bayern und Franken gibt."



Zur Einrichtung einer bayerischen Grenzpolizei stellte Söder heraus, dass für ihn die Sicherheit der Bevölkerung oberste Aufgabe des Staates sei und er betonte, dass er ein freies Land wolle, aber ohne Sicherheit gäbe es keine Freiheit. Außerdem möchte der 51-jährige Nürnberger auch Signale für die Demokratie setzen.



"Erste-Hilfe-Paket" für den Gast

Eine Verfassungsänderung werde vorbereitet, über die gleichzeitig mit der Landtagswahl im Herbst abgestimmt wird. Diese sieht vor, die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf maximal zehn Jahre zu begrenzen: "In zehn Jahren kann man alles schaffen, aber es zeigt auch der Bevölkerung, dass es einem nicht nur darum geht aus persönlichen Motiven sehr lange im Amt zu bleiben." Mit stehendem Applaus bedankten sich die Gäste für Söders 45-minütige Rede.



Mit einem originellen "Erste Hilfe-Paket" bedankten sich Steffi Hümpfner, Isabell Rott und Fabian Weber stellvertretend für alle Mitglieder der JU Haßberge bei Söder für dessen Besuch. In dem Paket waren u. a. ein paar Boxhandschuhe, wenn er wieder mal für Bayern kämpfen muss, ein Regenschirm als Schutz, wenn mal Sturm aufzieht, ein Gummiknochen, in den er reinbeißen kann, falls es mal in der Staatskanzlei drunter und drüber geht und vieles mehr.



Sehr interessant war auch die Talkrunde, in der aus dem Nähkästchen geplaudert wurde. So erzählte Steffen Vogel, wie er einst zu Wilhelm Schneider geschickt wurde, als er in JU und CSU eintreten wollte. Der war ganz überrascht und hatte keinen Mitgliedsantrag zur Hand. Ein halbes Jahr dauerte es dann, bis die Parteizugehörigkeit unter Dach und Fach war. Königbergs Bürgermeister Claus Bittenbrünn, erzählte, dass Söder jedes Mal einen Scheck für Stabilitätshilfe und Breitbandausbau mitgebracht hatte, wenn er den heutigen Ministerpräsidenten persönlich getroffen habe. Ob dies heute auch wieder der Fall sei? Der ganze Saal lachte.



Gleichzeitig wünschte er sich vom neuen Ministerpräsidenten eine finanzielle Grundversorgung der Gemeinden. In Bezug auf die Straßenausbaubeiträge wünschte sich Bittenbrünn, dass hier bald eine verbindliche Regelung in Kraft tritt.



Mit dem Frankenlied und einem Stehempfang ging der Festabend zu Ende. Ministerpräsident Söder nahm sich noch ausgiebig Zeit, um Autogrammwünsche zu erfüllen oder mit den Gästen Selfies zu machen.