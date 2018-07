Die Zeiler Feuerwehr feiert Geburtstag: Bilder vom Festumzug

Große Fahrzeugschau



Ein prächtiger Festzug schlängelte sich am Sonntag durch die Altstadt von Zeil. Über 70 Feuerwehren , Vereine und Musikkapellen zogen zu Ehren der Zeiler Feuerwehr hinunter bis zum Festplatz am Tuchanger. Dort angekommen, sangen alle Zugteilnehmer eindrucksvoll gemeinsam die Bayernhymne und das Deutschlandlied.Beim Festbetrieb gab es auch eine große Fahrzeugschau, bei der alle Feuerwehrautos ausgiebig bestaunt werden konnten. Ebenfalls vor Ort war das Technische Hilfswerk Haßfurt mit seinen Fahrzeugen und einem Kran, an dem sich die Kinder als Maschinenführer versuchen durften. Außerdem sorgten eine Hüpfburg und ein Kletterfelsen dafür, dass keine lange Weile unter den Jüngsten aufkam.Auch dabei war das Bayerische Rote Kreuz und die Integrierte Leitstelle Schweinfurt mit jeweils einem Infostand. Beeindruckt waren die Gäste von der sogenannten Gafferbox, die die Berufsfeuerwehr Mainz den Zeilern zur Verfügung stellte. Hier konnte man Schockbilder von Unfällen anschauen, währenddessen man gleichzeitig von aufgemalten Personen an der Wand begafft wurde. Damit sollte den Besuchern vermittelt werden, wie man sich als Verletzter fühlt, wenn man von Fremden angestarrt wird.Eine reichliche Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten boten die vielen Helfer der Feuerwehr an. Bis in den Abend war reger Festbetrieb zu den Klängen der Stadtkapelle Zeil.