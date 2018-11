Die Sylbacher Grundschule bekommt eine Mensa

In unmittelbarer Nachbarschaft stehen zwei größere Baumaßnahmen in der Straße "Steigpfad" in Sylbach an. Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Haßfurt hat in seiner Sitzung im Rathaus diese beiden Vorhaben einstimmig gebilligt.

Die Grundschule Sylbach soll eine neue Mensa erhalten. Hierfür wird die bestehende Pausenhalle abgerissen, denn ein Neubau sei wirtschaftlicher als eine Sanierung des alten Gemäuers, so Bürgermeister Günther Werner (WG). Darin stimmte auch das Gremium überein, wobei Stadtrat Sven Schnös (JL) es ganz deutlich zur Sprache brachte: "Die jetzige Pausenhalle mit ihren Glasbausteinen ist eine energetische Katastrophe." Die Stadt kommt auch in den Genuss einer Förderung durch das kommunale Investitionsprogramm für Schulen, auf das sie sich beworben hatte.

Zurzeit besuchen rund 100 Kinder die Grundschule, die zukünftig in zwei Schichten essen sollen. Der Neubau sieht 56 Plätze vor, eine Küche zur reinen Essensausgabe sowie einen Lagerraum und Umkleideräume. An der zukünftigen Liefereinfahrt soll auch der barrierefreie Zugang möglich sein. Am eigentlichen Schulgebäude werden die Zugänge zum Pausenhof ebenfalls hindernisfrei gestaltet. Das gilt auch für den Übergang des Weges zum Nachbarn Lebenshilfe.

Vom Zeitplan her ist das Vorhaben der Grundschule abgestimmt mit den Baumaßnahmen der Lebenshilfe Haßberge, die ihre Schule sanieren und erweitern möchte. So entfällt dann dort die Speisemöglichkeit, wobei eben die neue Mensa in Zukunft mitgenutzt werden soll. An der nördlichen Gebäudefassade der Lebenshilfe erfolgt ein eingeschossiger Anbau, in dem auch Werkräume geplant sind. Der zweite Anbau entsteht im bisherigen Innenhof, so dass auch hier zukünftig den Schülern mehr Platz zur Verfügung stehen wird. Während der Bauphase wird die Lebenshilfe ihren Unterricht in einer leerstehenden Schule im Landkreis übergangsweise fortsetzen. Nach Aussage von Bürgermeister Werner sind hier zurzeit mehrere Objekte im Gespräch.

Im weiteren Verlauf der Sitzung behandelte der Ausschuss auch zahlreiche private Bauvorhaben.